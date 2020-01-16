建行300億投住房租賃基金

分析：好開始 力度未夠大

建行稱為深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持租購並舉，加快發展長租房市場，增加保障性租賃住房供應，促進房地產業良性循環和健康發展，擬從自有資金出資設立住房租賃基金，認繳299.99億元。此投資已獲董事會審議通過，毋須提交股東大會審議，亦獲銀保監會批准。

據銀保監相關部門負責人介紹，銀保監配合住建部、財政部、人民銀行等部門及時推出措施，完善政策工具箱，通過政策銀行專項借款支持已售逾期難交付住宅項目，維護置業者合法權益，維護社會穩定。

對於上述消息，銀河聯昌中港房地產研究負責人鄭懷武認為，建行出資300億元屬於利好消息，事關市場信心薄弱下，即使銀行願意貸款內房，但對內房來說，賣樓才是最重要，可從根本解決現金流問題。

目前建行擬設的住房租賃基金，相信類近2015至2019年棚改的情况，由中央下達通過國開行投入以萬億計的資金向三四線地方政府收購存量房，故相信今次是好開始，但需要更大力度，鄭懷武說，「不理什麼類型銀行，要做快些、規模大些，可能要投入幾千億至上萬億，才能給予市場信心政府是認真解決問題」，才能帶動內地樓市真正復蘇。

此外，已違約的房企亦加緊為債務延期或重組，當中「債王」中國恒大（3333）旗下恒大地產所發行的規模40億元的境內債「20恒大04」再獲債權人通過變更付息安排，該筆「20恒大04」債券利息支付時間調整至2023年3月23日。兩項議案均僅得50%通過，惟由於表決只需要二分之一以上，故兩項決議皆獲得通過。

恒大40億境內債重組通過

然而，小型民營房企前景仍嚴峻，當中祥生控股（2599）昨公布，在9月22日接獲申萬宏源策略投資（香港）針對公司未債還財務責任約5000萬美元一事，於開曼群島大法院提呈公司清盤呈請，呈請日期為9月16日。