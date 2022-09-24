按揭壓測放寬 月入門檻降10% 測試額外加3厘變加2厘 供款入息比率不變

明報記者 歐陽偉昉

過去10年樓市不斷上升，金管局為增強銀行抵禦風險能力，自2009年起引入多輪按揭逆周期措施，壓力測試在2010年引入，並在2013年將鎖息上限由2厘加至3厘，現在則回復2013年前水平。以貸款額500萬元和供款期30年計算，新壓測月入要求為44,102元，下降10.54%。港銀加P會增加壓測月入要求，若11月再加0.125厘，在現行利率下，較原有加3厘壓測要求低9.25%。

金管局：未確定樓市步下跌周期

金管局解釋，當局釐定壓測水平時，會參考目前的利率環境和按息走勢，以及按息過往的長期平均水平。考慮到聯儲局今年已加息3厘，銀行近日已上調H按鎖息上限和上調最優惠貸款利率，因此認為適宜下調壓測假設利率上升的幅度，新壓測要求已確保按揭業務風險得到妥善管理。

匯豐周四公布加息時，表示本港加息周期已開始，金管局多次呼籲市民在置業借貸前，小心評估涉及利率風險。對於降低按揭借貸門檻，會否增加實力較差買家在按息上升時無力供款的風險，金管局指供款與入息比率（DTI）維持五成要求，可確保借款人有足夠還款能力。當局亦稱，本港樓按信貸質素良好，拖欠比率一直維持在接近零的低水平，近期新批按揭貸款的平均按揭成數為56%，DTI處於36%的健康水平，業務維持穩健。當局強調現階段未能確認樓市已進入下行周期，與放寬逆周期宏觀審慎監管措施無關。

麥萃才：不會增未能負擔買家

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才認同是次放寬不會增加未能負擔加息的買家，聯儲局預計至明年尚會加息1.5厘，即使日後本港最優惠利率跟足，仍在壓測範圍以內，而壓測要求加息後供款須低於月入六成，即加息後的DTI最多升至六、七成，只要借款人有工作，相信仍在供款能力範圍以內。因應利率上升，降低壓測要求讓市民較易上車，可視為平衡措施。

恒生銀行（0011）經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，防疫措施逐漸放寬，相信本港經濟最差情况已過，最新失業率也回落，不太擔心在壓測放寬後經濟環境惡化，以至無力還款的上車客增加。