康怡2房600萬沽 重返6年前水平

形薈2房1020萬沽 6年實蝕逾300萬

筲箕灣形薈有2房戶業主持貨約6年，實蝕逾兩成離場。中原地產分行資深區域營業經理黎百祥表示，屋苑1B座高層A室，實用面積491方呎，2房間隔，因疫情關係，原業主家人未有前來本港居住而放盤，以1020萬元易手，實呎約20,774元。

黎續稱，買家屬外區分支家庭客，原業主2016年11月1329萬元一手購入，持貨約6年，帳蝕309萬元或約23%，若計及使費和向發展商購入時享有的回贈，料仍需實蝕約317萬元或約24%。

翠怡2房「移民盤 」608萬沽

青衣翠怡花園有2房業主趕移民，沽貨套現勁賺離場。中原地產分行經理曾偉旗表示，青衣本月交投回升，累錄約34宗二手成交，其中翠怡花園暫時最多成交，暫佔9宗，最新成交位於11座中低層E室，實用面積473方呎，2房間隔，業主因移民賣樓，以608萬元沽出，實呎12,854元，買家來自九龍區的上車客，原業主2010年1月220萬元買入，持貨逾12年半，帳面獲利388萬元或1.8倍。

另外，世紀21物業魏仕良表示，將軍澳富康花園3座高層B室，實用面積484方呎，2房間隔，以650萬元已補價易手，實呎13,429元，附設裝修。原業主2012年10月以352萬元已補價購入，裝修後自住至今沽出，持貨約10年，帳面獲利298萬元或逾84%。