長實「港人首置上車盤」批建9幢洋房增逾倍

長實去年就獲批方案時曾確認，項目內獲批方案包括獨立洋房，發言人表示，此屬於首次置業抽籤計劃的一部分，相信抽中購買獨立屋的買家會非常高興。

另包括批建6幢最高32層住宅

資料顯示，發展商須提供不少於1000伙作為首置項目單位，住宅單位的實用面積須介乎250至500方呎，當中標者完工並取得佔用許可證（俗稱入伙紙）後，政府將隨機選定不少於1000個單位作首置單位，並指明發展商須以市價八折出售首置單位，買家的資格由政府規定。

另外，新地（0016）去年4月以86.14億元、每方呎樓地地價7184元投得上水古洞北新發展區第25區住宅官地項目最大，獲批建6幢25層高分層住宅大廈，涉約99.87萬方呎，另設19.94萬方呎非住宅樓面，總樓約119.81萬方呎。

新地古洞批建6幢25層高住宅

商業項目方面，同由新地發展的天水圍橋頭圍項目，獲批建一幢28層高（在3層地庫之上）的商廈，涉及85.62萬方呎。希慎（0014）或有關人士持有的銅鑼灣波斯富街85號，則獲准建1幢3層高商業項目，涉約3689方呎。此外，土木工程拓展署早前向城規會申請，提出放寬古洞北及粉嶺北兩區合共37幅公私營住宅地的地積比，申請將在今日審理，規劃署不反對上述申請，料可獲城規會批准方案。