經濟

香港地產

INNOVALE 2期加推50伙 折實均呎逼1.5萬

【明報專訊】恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue（簡稱INNOVALE 2期）昨於匯豐銀行宣布加息0.125厘後，隨即以折實均呎14,848元加推4號價單，涉50伙，與剛過去周一公布價單3號折實均呎14,783元相若；若與項目首張價單折實均呎14,398元比較，今批呎價較之高約3%。項目截至昨晚8時累收約2500票，以首4張價單共243伙計，超額約9倍。

暫收約2500票 超額9倍

價單4號共50伙，實用288至446方呎，涵蓋1房至3房戶，價單定價由433.1萬至738.4萬元，實呎14,578至17,045元，最高折扣維持7%，折實價由402.78萬至686.7萬元，折實實呎13,558至15,852元。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民預計，本地銀行加息幅度不會跟足美國聯儲局，屬市場可接受範圍，亦不會影響項目部署，預計下周進行首輪開售。他強調，項目主要提供樓價約400萬至600萬元上車單位，市場具剛性需求。

另外，同系港島東筲箕灣道THE HOLBORN，昨日加推4號價單涉47伙，屬實用面積221至452方呎開放式至2房戶，維持最高6%折扣，折實價539.47萬元起，折實實呎23,356元起，下周一發售22伙。

HOLBORN加推47伙 下周一賣22伙

恒基物業營業（二）部總經理韓家輝稱，本港銀行加息幅度較預期低，料今年樓市會平穩發展。THE HOLBORN新增「至尊36按揭供款假期」計劃，買家可向發展商指定財務機構，申請最高85%按揭貸款，首12個月免息免供；第13個月至36個月期間，按息為P減2厘（P今日起為5.125厘）、或3厘，以較低者為準；第37個月至第60個月為P減1厘；第61個月為P加1厘。

至於路勁（1098）及港鐵（0066）等合作、已獲入伙紙的黃竹坑站港島南岸第1期晉環，自本月15日起接受預約參觀現樓示範單位以來，累錄逾300組準買家參觀。

■有片睇

如欲觀看晉環示範單位實况，可登入明報財經網：

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