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經濟
2022年9月23日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
匯豐「加P」0.125厘 近4年首次 分析：幅度溫和或試水溫 料年底累加0.5厘
500萬按揭貸款 每月供多300餘元
聯儲局點陣圖預示年底前再加1.25厘
恒指再挫296點 11年新低
傑富瑞：內地電動車9月銷情淡
8月CPI升1.9% 住屋獨跌
海洋公園山下商業區流標 無投資者入標 龐建貽：這一秒財政健全
中創新航招股 挑戰今年集資王
匯豐逐步退出燃煤業投資 停推相關ETF
歐冠昇料碳排放權短期內可公開交易
酒店預訂勝疫前 攜程上季扭虧賺6900萬
全球金融中心排名 星洲第三香港第四
日官方24年首干預匯市 日圓急彈 央行堅持負利率政策 強調未來兩三年不變
英倫銀行加息半厘符預期 料本季陷技術性衰退
瑞士央行加息0.75厘 結束8年負利率政策
張兆聰：亞股有望技術反彈 惟仍弱勢
植耀輝：電動車看似風光 暫勿撈底
葉創成：續以閒錢增持政府綠債
技術取勝：渣打短線徘徊52至55.5元
盧駿匡：港股等待利好國策擺脫困局
八方雲集傳撤出大陸
鄭志剛獲頒港大名譽院士
劉思明：待逆轉信號現 資源股具承接
周顯：人民幣跌少當贏
湯文亮：加息是否可以壓通脹？
加拿大樓價連跌5月 候低入市
Wetland 3期首輪開售80伙沽清 港銀加P後首個開售新盤
INNOVALE 2期加推50伙 折實均呎逼1.5萬
長實「港人首置上車盤」批建9幢洋房增逾倍
康怡2房600萬沽 重返6年前水平
嘉民基金3.68億購大鴻輝九龍灣工廈全層
技術取勝：渣打短線徘徊52至55.5元
【明報專訊】萬洲回穩 5.6元有阻力（圖）
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