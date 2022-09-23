葉創成：續以閒錢增持政府綠債

筆者向來信奉逆向投資，目前也認為利用閒置資金低吸優質港股，長線持有贏面甚高，不過，在本欄多次推介的新地（0016）及香港小輪（0050）股價近日逆市靠穩，暫時未有低吸機會，故筆者在昨日改為以97.2元增持政府綠債（4252）。

新地小輪逆市靠穩 未有低吸機會

筆者7月15日曾在本欄發表「綠債風險低 可愈跌愈買」的文章，昨日再次增持綠債，便是執行上述策略，假如讀者有訂閱明報電子報服務，可以登入網站重溫該文，文中已詳述多個綠債值得低吸的原因，在此便不再重複。而近日筆者經歷的兩件瑣事，感受到新一屆特區政府在特首李家超領導下做了不少惠民實事，則是昨日繼續增持綠債的原因，以下將會詳述。

政府打擊衛生黑點 灣仔銅鑼灣市容改善

第一件事是，筆者每逢周六由於要撰寫《Money Monday》封面故事，往往要凌晨才從公司下班，幸好可坐公司穿梭巴士到銅鑼灣或灣仔，再轉乘通宵巴士回家，途中會經過區內街市，街道衛生環境惡劣，老鼠蟑螂橫行。而令筆者印象難忘的是，近月上述街道明顯已比過去整潔，相信是由政務司副司長卓永興所主導的「政府打擊衛生黑點計劃」成果。雖然筆者相信由港府發行的綠債，資金並非用於上述計劃，但港府是次在改善市容整潔上做得好，令筆者認為港府值得支持，是促使筆者昨日增持綠債的首個原因。

憧憬放寬防疫措施 酒店月租飈六成

第二件事是，筆者近日幫助一名親戚搬屋，她過去一年一直租用尖沙嘴星級酒店客房，原本月租僅1.5萬元，由於被通知下月要大幅加租六成至2.4萬元，她覺得不再划算，決定另覓居所。據該酒店員工透露，近日大幅加租屬行業普遍現象，原因是預期港府快將完善檢疫安排，吸引更多入境旅客。

港交所（0388）董事總經理、首席中國經濟學家巴曙松在本周一出版的《Money Monday》封面故事表示，本港向來是一個天然的、超級的「轉換器」、聯繫人，具備連接國際和內地的獨特優勢，筆者對此十分認同；雖然過去逾兩年半嚴厲的防疫措施明顯阻礙本港扮演好上述角色，但筆者憧憬此情况將會改善，若屬實的話，既可支持本港經濟重拾增長動力，也可緩解本財政年度赤字料高達千億元的問題，這是筆者昨日增持綠債的另一原因。

[葉創成 創富倉]