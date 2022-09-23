瑞士央行加息0.75厘 結束8年負利率政策

土耳其央行意外減息1厘

隨着瑞士通脹上月升至3.5%，處於30年高位，促使瑞士央行加快加息。該央行6月加息0.5厘，是15年來首次加息。此前，瑞士央行長期將利率維持在負0.75厘。此外，挪威央行昨宣布加息0.5厘，關鍵利率上調至2.25厘，是2011年以來最高。該央行去年9月啟動加息，是主要央行中最早。

另一方面，土耳其央行昨意外宣布減息1厘，將基準利率降至12厘，是連續兩個月減息1厘。土耳其里拉兌美元應聲下挫0.2%見新低。儘管土耳其8月通脹率按年升80.2%創24年新高，該國央行以「經濟活動失去動力」為由，再次宣布減息。

美元強勢，歐元兌美元昨跌至0.9809，為20年新低。美元蠶食歐元作為全球支付貨幣的市場份額。根據環球銀行金融電信協會（SWIFT）數據，歐元全球支付市場份額8月降至34.5%。美元市場份額5月以來持續上升，目前佔42.6%。

（綜合報道）

[國際金融]