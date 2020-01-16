經濟

匯豐逐步退出燃煤業投資 停推相關ETF

【明報專訊】匯豐投資管理宣布，將逐步退出燃煤發電和開採產業投資，以支持歐盟、經合組織及全世界分別在2030至2040年前退出有關投資；若有關公司未能製定路線圖及轉型計劃，匯豐表明會向所投資公司的主席投反對票，甚至退出投資。此舉視為匯豐推動淨零碳的重要一步。匯豐會接洽有關公司，表明態度，並明言不再參與燃煤公司的IPO及債券投資，若有關機構超過10%收入來自燃煤產業，匯豐將進行盡職審查。

2040年涵蓋全球主動型投資組合

根據最新安排，於2030年底前，匯豐的主動型投資組合將不再持有任何在歐盟及經合組織市場、有超過2.5%收入來自燃煤方面的上市公司股份，並於2040年延伸至全球市場的主動型投資組合，該政策將適用於所有匯豐擁有投資決定權的投資組合，以及擁有重大控制權的基金；不再參與從事燃煤產業公司的公開募股（IPO）或一級市場固定收益融資；對於其他超過10%收入與燃煤產業有關的公司的IPO或主要固定收益融資，匯豐將作盡職調查；亦將不再推出燃煤公司成分股佔超過2.5%比重的新交易所買賣基金（ETF）或指數基金，惟有關ETF或指數基金的投資策略與巴黎協定升溫限制1.5℃的目標一致或有清晰的撤資方案除外。

政策每年審查 公布減排進展

匯豐稱，該政策將每年進行審查；又稱，會重新審視其他投資策略，並會公布有關投資策略的中期減排目標和進展情况，以確定有關資產在2050年或之前達至淨零排放目標。公司將專注清潔能源投資方案，以及支援低碳能源系統的早期科技研發投資項目；亦與Pollination的合資企業Climate Asset Management合作，以進一步支援向淨零排放轉型。

上 / 下一篇新聞

匯豐「加P」0.125厘 近4年首次 分析：幅度溫和或試水溫 料年底累加0.5厘
匯豐「加P」0.125厘 近4年首次 分析：幅度溫和或試水溫 料年底累加0.5厘
500萬按揭貸款 每月供多300餘元
500萬按揭貸款 每月供多300餘元
聯儲局點陣圖預示年底前再加1.25厘
聯儲局點陣圖預示年底前再加1.25厘
恒指再挫296點 11年新低
恒指再挫296點 11年新低
傑富瑞：內地電動車9月銷情淡
傑富瑞：內地電動車9月銷情淡
8月CPI升1.9% 住屋獨跌
8月CPI升1.9% 住屋獨跌
海洋公園山下商業區流標 無投資者入標 龐建貽：這一秒財政健全
海洋公園山下商業區流標 無投資者入標 龐建貽：這一秒財政健全
中創新航招股 挑戰今年集資王
中創新航招股 挑戰今年集資王
歐冠昇料碳排放權短期內可公開交易
歐冠昇料碳排放權短期內可公開交易
酒店預訂勝疫前 攜程上季扭虧賺6900萬
酒店預訂勝疫前 攜程上季扭虧賺6900萬
全球金融中心排名 星洲第三香港第四
全球金融中心排名 星洲第三香港第四
日官方24年首干預匯市 日圓急彈 央行堅持負利率政策 強調未來兩三年不變
日官方24年首干預匯市 日圓急彈 央行堅持負利率政策 強調未來兩三年不變
英倫銀行加息半厘符預期 料本季陷技術性衰退
英倫銀行加息半厘符預期 料本季陷技術性衰退
瑞士央行加息0.75厘 結束8年負利率政策
瑞士央行加息0.75厘 結束8年負利率政策
張兆聰：亞股有望技術反彈 惟仍弱勢
張兆聰：亞股有望技術反彈 惟仍弱勢
植耀輝：電動車看似風光 暫勿撈底
植耀輝：電動車看似風光 暫勿撈底
葉創成：續以閒錢增持政府綠債
葉創成：續以閒錢增持政府綠債
技術取勝：渣打短線徘徊52至55.5元
技術取勝：渣打短線徘徊52至55.5元
盧駿匡：港股等待利好國策擺脫困局
盧駿匡：港股等待利好國策擺脫困局
八方雲集傳撤出大陸
八方雲集傳撤出大陸
鄭志剛獲頒港大名譽院士
鄭志剛獲頒港大名譽院士
劉思明：待逆轉信號現 資源股具承接
劉思明：待逆轉信號現 資源股具承接
周顯：人民幣跌少當贏
周顯：人民幣跌少當贏
湯文亮：加息是否可以壓通脹？
湯文亮：加息是否可以壓通脹？
加拿大樓價連跌5月 候低入市
加拿大樓價連跌5月 候低入市
Wetland 3期首輪開售80伙沽清 港銀加P後首個開售新盤
Wetland 3期首輪開售80伙沽清 港銀加P後首個開售新盤
INNOVALE 2期加推50伙 折實均呎逼1.5萬
INNOVALE 2期加推50伙 折實均呎逼1.5萬
長實「港人首置上車盤」批建9幢洋房增逾倍
長實「港人首置上車盤」批建9幢洋房增逾倍
康怡2房600萬沽 重返6年前水平
康怡2房600萬沽 重返6年前水平
嘉民基金3.68億購大鴻輝九龍灣工廈全層
嘉民基金3.68億購大鴻輝九龍灣工廈全層