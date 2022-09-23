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中創新航招股 挑戰今年集資王

【明報專訊】再有大型新股淡市下招股，鋰電池生產商中創新航（3931）今日開始公開發售，集資最多135.67億元，或可挑戰天齊鋰業（9696）成為今年新股「集資王」。至於招股反應一般的萬物雲（2602）昨日截止認購，據指將以招股價範圍中間定價；零跑汽車（9863）孖展認購則仍未足額。

總裁稱沒有產能過剩問題

中創新航今次將發行近2.66億股，當中5%為公開發售，招股股價介乎38至51元，每手股數100股入場費5151.4元，下周三（28日）截飛。10月6日掛牌上市，華泰金融控股（香港）為獨家保薦人。董事長、執行董事兼總裁劉靜瑜表示，集團產品優質，不會出現產能過剩問題，目前產能仍較緊張。

萬科（2202）旗下萬物雲昨日截飛認購，據外電引消息人士指，萬物雲擬以每股49.35元定價上市，為招股範圍每股47.1至52.7元的中間範圍。該股將於下周四（29日）掛牌上市。至於零跑汽車將於今日截止招股，綜合多間券商，截至昨日孖展申購額約1.18億元，暫未足額；同樣正在招股的百德醫療（6678），首日獲借出1100萬元孖展認購，暫未足額。

彭博：港亞洲新股市佔率逾20年低

本港新股市場淡靜，據彭博報道統計，香港在亞洲地區新股市佔率降至逾20年以來最低水平，至今集資額約77.5億美元，僅佔亞洲區約7%，是自1999年以來最低。報道指出，香港近年在亞洲IPO市場一直維持雙位數佔有率，當中1995年至2021年期間平均佔有率為26%。雖然本地近來陸續有新股上市，但投資者反應淡靜狀况未有太大改變。

報道分析，香港IPO市場表現低迷，因全球通貨膨脹壓力、利率上升，導致多個地區股票發行停滯，加上作為全球第二大經濟體的內地市場，堅持實施動態清零的防疫措施，以及房地產市場持續下滑，讓市場憂慮其經濟增長幅度有疲軟跡象，多個因素都對本地股市構成壓力。

明報記者

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