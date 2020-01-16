恒指再挫296點 11年新低

18000關失而復得 成交疲弱

市場再現低撈盤，但仍然撐不起成交，主板成交額851.93億元，僅較上日增加4.8%。北水由上日的淨流入44.25億元，減至昨天淨流入30.35億元。當中恒生H股指數ETF（2828）錄得7.93億元淨流入，為昨天淨流入最多個股。美團（3690）則錄得2.99億元淨沽出，為北水淨流走最多的個股，拖累股價昨天跌1.6%，收報164.9元。

新能源車股重災 小鵬插11.6%

加息雖然利好銀行業，惟經濟前景不明，金融分類指數跌2.1%最多，綜合大型股指數亦跌1.6%。匯控（0005）昨日收跌3.6%，報45.7元。港交所（0388）跌2.8%，中國人壽（2628）及友邦（1299）均跌2.4%。對息口敏感的科技股亦受壓，新能源汽車股「蔚小理」齊挫，其中小鵬汽車（9868）插11.6%最多，昨收報53.9元見上市以來最低。蔚來（9866）及理想（2015）分別跌7.5%及4%。

澳博（0880）「4供1」的股份未出籠，昨天便遭到投行里昂唱淡，將公司評級由跑贏大市下調至跑輸大市，最新目標價3.1元。受消息影響，澳博昨急挫10.2%至2.72元，惟收市價仍高於供股價2.08元；沽空比率由約10%增至28.4%，沽空金額錄得5780萬元，見1個月高位。