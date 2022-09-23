經濟

聯儲局點陣圖預示年底前再加1.25厘

【明報專訊】聯儲局一如預期，在9月會議上調聯邦基金利率0.75厘，至3厘至3.25厘，不過利率點陣圖較市場預期鷹派，聯儲局官員預期至今年底將加息至4.25厘至4.5厘，較市場預期高0.25厘至0.5厘，即今年餘下兩次會議再加1.25厘，明年利率預測中位數為4.5厘至4.75厘，即再加息0.25厘。

經濟「軟着陸」可能性降

聯儲局主席鮑威爾會後表示，經濟不衰退的「軟着陸」可能性下降，可能需要延長實施緊縮政策的時間。不過，他強調，當局仍致力讓通脹率回落至2%。聯儲局9月議息聲明與7月分別不大，只是將消費和生產「走弱」改為「溫和增長」，認為美國經濟有力承受加息。當局視為指標的核心個人消費支出物價指數（PCE），預期在今年底為5.4%，較6月預期提高0.2個百分點，明年和2024年的預期為2.8%和2.3%，均未回到2%的目標。今年美國經濟增長預期，則下調1.5個百分點至0.2%，明年和2024年料為1.2%和1.7%，即預期仍能「軟着陸」。

渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志預計，聯儲局在下月將再加息0.75厘，12月則視乎美國通脹數據，加息0.5或0.75厘，最快2024年才有機會減息。該行大中華區高級經濟師劉健恒補充，本輪加息或會高見4.5厘至4.75厘。

瑞銀美國首席經濟師Jonathan Pingle稱，今年底加息至4.25厘至4.5厘後，預期聯儲局在明年2月議息後會暫停加息並評估成效。他認為，美國經濟衰退風險正在上升，而實際效果等同緊縮政策，認為明年美國通脹會更快靠近2%，就業市場大幅放緩。他預料聯儲局即使保持緊縮，但明年底前將連續減息3次，每次0.25厘。

相關字詞﹕美國通脹 經濟衰退 鮑威爾 經濟增長 加息 聯儲局

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