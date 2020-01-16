經濟

500萬按揭貸款 每月供多300餘元

【明報專訊】現時按揭以H按為主，大部分銀行實際利率在7月已升至鎖息上限2.5厘。各大銀行上調最優惠利率（P）後，實際按息可再升至2.625厘，大部分H按現有客戶每月按揭供款均會增加，以貸款額500萬元、供款30年為例，今次加P後每月需多供326元至20,083元（見表）。

多家銀行早前上調新做H按鎖息0.25厘，8月在大行申請H按的客戶，實際利率在今次加P後升至2.875厘，每月供款上升1.63%。貸款人承做按揭須符合入息要求，以H按鎖息上限加3厘的壓力測試計算，每月入息要求及後將提高1.37%，以貸款額500萬元計算，月入要求增664元，至49,295元。另外，近期P按定價加幅，較H按鎖息上限升幅低0.1厘，加息後的實際利率升至2.725厘，每月供款和入息要求相應增加1.64%和1.38%。

銀行料受惠息差擴闊

彭博行業研究資深分析師陳永富表示，聯儲局暗示明年將加息至4.5厘至4.75厘，港銀最優惠利率屆時或升至7厘至8厘，預期恒生（0011）、中銀香港（2388）等本地銀行，今年淨利差可平均擴大0.1厘，明年再擴大0.2厘或以上。

本港樓價年初至今下跌約5%，財政司長陳茂波表示，供樓負擔上升令市場趨向謹慎，但評估後不認為有斷崖式下降風險，亦毋須調整樓市管理措施。

相關字詞﹕按揭 H按 加息 陳茂波 金管局

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