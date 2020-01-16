葉創成：鄭志剛：ESG投資重長線 吸優質租戶顧客

昨日在「瑞銀可持續金融論壇2022」，瑞銀盧彩雲與新世界鄭志剛對談時首先提到她近日曾到訪11 SKIES，得悉它的主題是「遊樂零售」（Retailtainment）、即結合零售（Retail）及娛樂（Entertainment），向鄭志剛請教該項目有何可持續發展的理念？鄭志剛回應，11 SKIES總樓面面積達380萬方呎，將會是全港最大型的一站式遊樂零售商業新地標，當中有很多可持續發展元素，包括可再生能源系統及空氣質素監察系統等。

資料顯示，由新世界投資逾200億元建造的11 SKIES，料將會是全港最大型的一站式遊樂零售商業新地標，將為香港、粵港澳大灣區以至全球旅客帶來獨一無二的創新體驗。11 SKIES將設有全港最大室內遊樂空間，包括八大世界級娛樂設施，樓面面積逾57萬方呎，以學習、探索、歷奇、沉浸式體驗為主題，可以全天候開放給客戶。

11 SKIES太陽能發電 設空氣質素監測儀

11 SKIES毗鄰機場及港珠澳大橋，坐享「雙口岸」，與深圳、澳門、香港及4個大灣區西部城市逾4600萬人口，構成1.5小時生活圈，佔大灣區總人口8600萬的一半以上。

其中，11 SKIES的甲級寫字樓K11 ATELIER 11 SKIES近月已落成，3幢大樓的總樓面面積約57萬方呎，設標準和開放式辦公室，供租戶靈活選擇，租戶可因應需要選擇不同大小的辦公室，可租用空間由1696至33,868方呎不等，為港人及其他大灣區旅客提供跨境商業服務、財富管理及健康醫養等專業服務。

K11 ATELIER 11 SKIES融入30項可持續發展設施，涵蓋環保、健康、智能和關愛（Green, Wellness, Smart and Care）4個主題。環保方面，3幢大樓於天台配備共逾4300方呎混合太陽能光伏和熱能系統，可同時產生電力和熱水，產生電能為每年17.7萬度電。健康方面，K11 ATELIER11 SKIES配備理工大學為項目訂製的室內空氣質素監測儀，可實時監測空氣質量來調整室內通風，提供媲美醫院級別的健康潔淨室內空氣質素。

設計建造營運啟德體育園

辦國際體育盛事文娛活動

11 SKIES毗鄰赤鱲角機場，而新世界亦奪得位於舊機場、啟德體育園為期25年的「設計、建造及營運」合約，以推動香港未來的體育發展；啟德體育園網站資料顯示，項目包括的主場館可容納約5萬名觀眾，以「東方之珠」為設計理念，配備開合式上蓋和靈活的草坪系統，在任何天氣情况下，都能舉辦不同類型的國際體育盛事及文娛活動；室內體育館可容納約一萬名觀眾，近八成座位可以伸縮或移動，以配合不同活動的需要，設計符合羽毛球、籃球丶體操丶網球、乒乓球等國際賽事的標準；公眾運動場則可容納約5000名觀眾，適合學校運動會、田徑訓練、足球和欖球賽，以及運動員訓練等。

鄭志剛指出，啟德體育園規模屬本港最大，預計將於2024年落成，可以舉辦不同類型的國際體育盛事及文娛活動，而且也有其他成功元素，屆時可望幫助本港再次成為國際焦點、處於強勢地位。

房地產項目由設計施工管理 全方位減碳

另外，盧彩雲問及，房地產項目是城市碳排放主要來源之一，新世界又如何應用科技就此減碳呢？鄭志剛表示，可以從設計、施工及管理房地產項目三方面在看此問題。在設計方面，以「K11 ECOAST」為例，屬新世界與招商蛇口合作在深圳斥資百億元的商業項目，命名靈感源於對綠色發展理念及海濱資源的重視，項目致力推崇可持續的循環生活方式，透過創意、文化與創新的力量，將綠色環保融入於建築規劃中；在施工方面，新世界一直重視工程安全、減少廢物及節省能源，並且就此制定續效指標（KPI）；在管理方面，新世界透過教育及培訓，幫助員工明白可持續發展的重要性，例如會實時監察能源消耗，與租戶商討如何節能，並且就此給予獎勵。

6月發行社會責任綠債 籌7億美元

由此可見，新世界十分重視ESG及可持續發展，在此方面亦積極投資，而盧彩雲關心的是，如何把這些投資轉化為盈利，尤其是新世界作為商業機構需要向股東負責，鄭志剛回應，新世界投資於ESG及可持續發展，並非著眼於短期盈利，而是着眼於長遠，為了社會及下一代，希望就此創造價值，相信新世界旗下物業的租戶及顧客也會認同，選擇與新世界同行，例如租戶料會就此願意繳付更高租金。

另外，新世界於6月成為亞洲首間於公開債券市場發行以美元計價的社會責任及綠色雙重債券之企業，息率分別為5.875厘及6.15厘，涉資達7億美元，可見集團在ESG及可持續發展上的投資，亦得到市場認同。

明報記者 葉創成

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