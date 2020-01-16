經濟

香港地產

規劃署不反對雅居樂鰂魚涌申寬高限建600伙

【明報專訊】內房雅居樂（3383）透過強拍併購的鰂魚涌多幢公務員合作社，今年6月向城規會申請放寬高度限制至142.5米，擬建2幢、提供600個住宅項目，總樓面涉約43.58萬方呎，較今年初申請的可建樓面約45.27萬方呎，減少1.69萬方呎或3.7%，有關申請將在明日城規會審理。據規劃署文件顯示，該署不反對有關申請，料可獲開綠燈。

資料顯示，上述申請地盤，位於英皇道992至998號及柏架山道2至16號，以及毗連政府土地，佔地約4.8萬方呎；申請人擬以9.063倍地積比率發展，住宅部分計劃興建2幢28至35層高層住宅，建築物高度由原先的120米（主平基準以上，下同）、放寬約19%至142.5米；總共提供600伙、平均面積約714方呎的住宅單位，涉約42.82萬方呎。另設7535方呎的非住用樓面，作會所、幼兒園等設施，總樓面約43.58萬方呎。

可建樓面減少1.69萬方呎

此外，太古地產（1972）持有的南區深水灣道6號，向城規會申請放寬地積比率，以作洋房發展擬建2幢洋房，涉樓面近1.5萬方呎。規劃署亦不反對其發展方案，其申請可望獲批。

另外，本月初共收24份發展意向書的市建局觀塘市中心第4及5區重建商廈項目，該局早前向城規會申請加入「浮動規劃參數」，容許中標者可因應市場實際需求，適度調整准許的商業發展樓面，就3類非住宅即酒店、辦公室、商業的樓面作調整，不論未來發展組合如何調整，項目下層須保留不少於69.97萬方呎商業及零售樓面，擬建兩幢13至64層高物業，總樓面維持216.59萬方呎。據規劃署文件顯示該署不反對有關的調整，料明日在城規會審理時，可獲通過有關方案。

上 / 下一篇新聞

普京動員再戰 震散亞太股市 恒指跌336點 航運股逆市做好
普京動員再戰 震散亞太股市 恒指跌336點 航運股逆市做好
騰訊音樂首掛 成交不足40萬
騰訊音樂首掛 成交不足40萬
歐商會：內地清零至上 歐企失信心
歐商會：內地清零至上 歐企失信心
大和：澳門9月日均賭收8600萬
大和：澳門9月日均賭收8600萬
TVB重組電商業務 裁10人全屬big big shop員工
TVB重組電商業務 裁10人全屬big big shop員工
零售協會促先與國際通關
零售協會促先與國際通關
東亞拓數碼港元應用設計
東亞拓數碼港元應用設計
阿里減持GOGOX 帳蝕逾半 掛牌不足3個月 股價瀉近74%
阿里減持GOGOX 帳蝕逾半 掛牌不足3個月 股價瀉近74%
1957完成賣盤 未來發展更進取
1957完成賣盤 未來發展更進取
指奉命購不良資產 標普降四大國有資產管理公司評級
指奉命購不良資產 標普降四大國有資產管理公司評級
Mox申做沙盒測試 冀明年推股票交易服務
Mox申做沙盒測試 冀明年推股票交易服務
鄭志剛旗下基金改名 拓區塊鏈對冲基金
鄭志剛旗下基金改名 拓區塊鏈對冲基金
友邦開價逾27億 收購菲醫保機構
友邦開價逾27億 收購菲醫保機構
海底撈「勸退」4執董 推COO「輪流做」計劃
海底撈「勸退」4執董 推COO「輪流做」計劃
日央行額外買債遏國債息升勢 分析：警告市場勿錯誤猜測政策
日央行額外買債遏國債息升勢 分析：警告市場勿錯誤猜測政策
英揆認新減稅措施更優待富人
英揆認新減稅措施更優待富人
YouTube谷短片 創作者享45%廣告收益
YouTube谷短片 創作者享45%廣告收益
張兆聰：亞幣醞釀危機 人民幣7.2不容有失
張兆聰：亞幣醞釀危機 人民幣7.2不容有失
技術取勝：信和置業宜守10.8元
技術取勝：信和置業宜守10.8元
新簽運動動畫電影版 羚邦大賣關子
新簽運動動畫電影版 羚邦大賣關子
劉思明：留意債息走勢 對美股有啓示作用
劉思明：留意債息走勢 對美股有啓示作用
周顯：大孖沙搶做保險有因
周顯：大孖沙搶做保險有因
湯文亮：這個世界是你們的 也是我們的
湯文亮：這個世界是你們的 也是我們的
王祖藍沽逸瓏灣II特色戶 6年賺873萬 去年堂舅父冼國林9280萬沽屋苑相連戶連車位
王祖藍沽逸瓏灣II特色戶 6年賺873萬 去年堂舅父冼國林9280萬沽屋苑相連戶連車位
OASIS KAI TAK兩房半 5年實蝕近百萬
OASIS KAI TAK兩房半 5年實蝕近百萬
Wetland Seasons Bay 3期 累收1870票超額22倍
Wetland Seasons Bay 3期 累收1870票超額22倍
高銀中心全幢70億易手 今年最大宗
高銀中心全幢70億易手 今年最大宗
葉創成：鄭志剛：ESG投資重長線 吸優質租戶顧客
葉創成：鄭志剛：ESG投資重長線 吸優質租戶顧客
瑞銀盧彩雲：可持續發展資產規模升78%
瑞銀盧彩雲：可持續發展資產規模升78%