經濟

香港地產

高銀中心全幢70億易手 今年最大宗

【明報專訊】今年5月已獲外資測量師行接管人委託及標售的九龍灣高銀金融國際中心全幢商廈，項目上月底截標，據悉，項目近日已出售，市場估計成交價約70億元，以總樓面約92萬方呎計，成交呎價約7600元，若對比東九龍甲廈平均成交呎價約1萬至1.1萬元，低市價近三成。雖然低市價易手，但已為今年最大宗的物業買賣成交。對上最大宗物業買賣，要數到去年由億京及資本策略（0497）合組財團，以約105億元購入九龍灣展貿國際中心。

平均呎價7600元 低市價近三成

另市場再有基金入市掃工廈。資料顯示柴灣利眾街26號柴灣工業大廈4樓A及B室連一個車位，上月下旬以5500萬元連租約易手，面積約1萬方呎，設約近1萬方呎平台，呎價約5500元。據悉單位現由迷你倉租用，月租約13.5萬元，租金回報約2.9厘。

加拿大基金5500萬購柴灣工廈

資料顯示，登記買家為加拿大基金布祿菲資產管理（Brookfield）旗下公司。原業主為興勝創建（0896）或有關人士，該集團2019年斥7.35億元購入該廈一籃子物業。翻查資料，該加拿大基金今年4月曾斥資逾2.11億元，向興勝創建買入沙田工業中心A座4樓的1至23號工作間及該廈2樓兩個車位，即目前在港已斥資逾2.66億元購入工廈作投資。

中原商舖部高級分區營業董事彭慧思表示，觀塘鴻圖道86號中富中心全幢招租，樓高9層，共提供145個單位，單位面積約166方呎起，意向月租約7500元起，呎租由35元起，目前出租率約兩成。項目地舖連停車場及多用途活動室亦招租，面積約4456方呎，意向月租約17.5萬元，另舖位亦可獨立按需要單一租用。

上 / 下一篇新聞

普京動員再戰 震散亞太股市 恒指跌336點 航運股逆市做好
普京動員再戰 震散亞太股市 恒指跌336點 航運股逆市做好
騰訊音樂首掛 成交不足40萬
騰訊音樂首掛 成交不足40萬
歐商會：內地清零至上 歐企失信心
歐商會：內地清零至上 歐企失信心
大和：澳門9月日均賭收8600萬
大和：澳門9月日均賭收8600萬
TVB重組電商業務 裁10人全屬big big shop員工
TVB重組電商業務 裁10人全屬big big shop員工
零售協會促先與國際通關
零售協會促先與國際通關
東亞拓數碼港元應用設計
東亞拓數碼港元應用設計
阿里減持GOGOX 帳蝕逾半 掛牌不足3個月 股價瀉近74%
阿里減持GOGOX 帳蝕逾半 掛牌不足3個月 股價瀉近74%
1957完成賣盤 未來發展更進取
1957完成賣盤 未來發展更進取
指奉命購不良資產 標普降四大國有資產管理公司評級
指奉命購不良資產 標普降四大國有資產管理公司評級
Mox申做沙盒測試 冀明年推股票交易服務
Mox申做沙盒測試 冀明年推股票交易服務
鄭志剛旗下基金改名 拓區塊鏈對冲基金
鄭志剛旗下基金改名 拓區塊鏈對冲基金
友邦開價逾27億 收購菲醫保機構
友邦開價逾27億 收購菲醫保機構
海底撈「勸退」4執董 推COO「輪流做」計劃
海底撈「勸退」4執董 推COO「輪流做」計劃
日央行額外買債遏國債息升勢 分析：警告市場勿錯誤猜測政策
日央行額外買債遏國債息升勢 分析：警告市場勿錯誤猜測政策
英揆認新減稅措施更優待富人
英揆認新減稅措施更優待富人
YouTube谷短片 創作者享45%廣告收益
YouTube谷短片 創作者享45%廣告收益
張兆聰：亞幣醞釀危機 人民幣7.2不容有失
張兆聰：亞幣醞釀危機 人民幣7.2不容有失
技術取勝：信和置業宜守10.8元
技術取勝：信和置業宜守10.8元
新簽運動動畫電影版 羚邦大賣關子
新簽運動動畫電影版 羚邦大賣關子
劉思明：留意債息走勢 對美股有啓示作用
劉思明：留意債息走勢 對美股有啓示作用
周顯：大孖沙搶做保險有因
周顯：大孖沙搶做保險有因
湯文亮：這個世界是你們的 也是我們的
湯文亮：這個世界是你們的 也是我們的
王祖藍沽逸瓏灣II特色戶 6年賺873萬 去年堂舅父冼國林9280萬沽屋苑相連戶連車位
王祖藍沽逸瓏灣II特色戶 6年賺873萬 去年堂舅父冼國林9280萬沽屋苑相連戶連車位
OASIS KAI TAK兩房半 5年實蝕近百萬
OASIS KAI TAK兩房半 5年實蝕近百萬
Wetland Seasons Bay 3期 累收1870票超額22倍
Wetland Seasons Bay 3期 累收1870票超額22倍
規劃署不反對雅居樂鰂魚涌申寬高限建600伙
規劃署不反對雅居樂鰂魚涌申寬高限建600伙
葉創成：鄭志剛：ESG投資重長線 吸優質租戶顧客
葉創成：鄭志剛：ESG投資重長線 吸優質租戶顧客
瑞銀盧彩雲：可持續發展資產規模升78%
瑞銀盧彩雲：可持續發展資產規模升78%