經濟

香港地產

Wetland Seasons Bay 3期 累收1870票超額22倍

【明報專訊】美國聯儲局今日凌晨公布議息結果，料本港銀行或將上調最優惠利率（P），而新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第3期則於今午以現樓形式首輪開售80伙，將成為美議息後首個開售新盤。項目昨日中午截票，自上周五起接收認購登記、6日間累收1870票，超額認購22倍。

加息陰霾影響下，Wetland Seasons Bay第3期首輪收票量，較項目系列其他期數遜色，屬Wetland Seasons Park及Wetland Seasons Bay兩個屋苑6期中，首輪收票最少的一期。翻查資料，Wetland Seasons Bay 2期首輪去年11月開售136伙，當時5日截收逾2450票，超額17倍；而該項目第1期則於去年8月首輪推售302伙，8日收逾萬票，超額32倍。

INNOVALE 2期最快日內加推 下周開售

至於另一焦點新界盤，恒地（0012）旗下、樓花期長約9個月的粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue（即INNOVALE 2期），截至昨晚8時累收約2400票，以首3張價單共193伙計，超額約11倍。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，最快日內加推4號價單，短期上載銷售安排，預計下周開售，首輪開售料涉逾200伙，將設大手安排。他又稱，項目接獲不少有關特色戶的查詢，料首輪銷售將推出6至7伙特色戶招標，以地下連花園特色戶為主。

MIAMI QUAY I一房837萬沽 實呎2.55萬

加息前夕，昨日新盤市場僅錄約3宗成交。會德豐、恒地（0012）等牽頭發展、樓花期約1年的啟德跑道區MIAMI QUAY I，昨沽出3座16樓K室，屬實用329方呎1房間隔，成交價836.5萬元、呎價25,517元。該盤自本月初開售至今累售44伙，套現逾4.29億元。

另一方面，新世界（0017）去年7月公布因建築質素問題，而須拆卸重建的大圍站柏傲莊III，再有買家「棄船」，最新一宗為第8B座18樓實用面積797方呎A室、屬3房戶，去年6月成交價1642萬元，實呎2.06萬元，相關買家日前取消交易。

上 / 下一篇新聞

普京動員再戰 震散亞太股市 恒指跌336點 航運股逆市做好
普京動員再戰 震散亞太股市 恒指跌336點 航運股逆市做好
騰訊音樂首掛 成交不足40萬
騰訊音樂首掛 成交不足40萬
歐商會：內地清零至上 歐企失信心
歐商會：內地清零至上 歐企失信心
大和：澳門9月日均賭收8600萬
大和：澳門9月日均賭收8600萬
TVB重組電商業務 裁10人全屬big big shop員工
TVB重組電商業務 裁10人全屬big big shop員工
零售協會促先與國際通關
零售協會促先與國際通關
東亞拓數碼港元應用設計
東亞拓數碼港元應用設計
阿里減持GOGOX 帳蝕逾半 掛牌不足3個月 股價瀉近74%
阿里減持GOGOX 帳蝕逾半 掛牌不足3個月 股價瀉近74%
1957完成賣盤 未來發展更進取
1957完成賣盤 未來發展更進取
指奉命購不良資產 標普降四大國有資產管理公司評級
指奉命購不良資產 標普降四大國有資產管理公司評級
Mox申做沙盒測試 冀明年推股票交易服務
Mox申做沙盒測試 冀明年推股票交易服務
鄭志剛旗下基金改名 拓區塊鏈對冲基金
鄭志剛旗下基金改名 拓區塊鏈對冲基金
友邦開價逾27億 收購菲醫保機構
友邦開價逾27億 收購菲醫保機構
海底撈「勸退」4執董 推COO「輪流做」計劃
海底撈「勸退」4執董 推COO「輪流做」計劃
日央行額外買債遏國債息升勢 分析：警告市場勿錯誤猜測政策
日央行額外買債遏國債息升勢 分析：警告市場勿錯誤猜測政策
英揆認新減稅措施更優待富人
英揆認新減稅措施更優待富人
YouTube谷短片 創作者享45%廣告收益
YouTube谷短片 創作者享45%廣告收益
張兆聰：亞幣醞釀危機 人民幣7.2不容有失
張兆聰：亞幣醞釀危機 人民幣7.2不容有失
技術取勝：信和置業宜守10.8元
技術取勝：信和置業宜守10.8元
新簽運動動畫電影版 羚邦大賣關子
新簽運動動畫電影版 羚邦大賣關子
劉思明：留意債息走勢 對美股有啓示作用
劉思明：留意債息走勢 對美股有啓示作用
周顯：大孖沙搶做保險有因
周顯：大孖沙搶做保險有因
湯文亮：這個世界是你們的 也是我們的
湯文亮：這個世界是你們的 也是我們的
王祖藍沽逸瓏灣II特色戶 6年賺873萬 去年堂舅父冼國林9280萬沽屋苑相連戶連車位
王祖藍沽逸瓏灣II特色戶 6年賺873萬 去年堂舅父冼國林9280萬沽屋苑相連戶連車位
OASIS KAI TAK兩房半 5年實蝕近百萬
OASIS KAI TAK兩房半 5年實蝕近百萬
高銀中心全幢70億易手 今年最大宗
高銀中心全幢70億易手 今年最大宗
規劃署不反對雅居樂鰂魚涌申寬高限建600伙
規劃署不反對雅居樂鰂魚涌申寬高限建600伙
葉創成：鄭志剛：ESG投資重長線 吸優質租戶顧客
葉創成：鄭志剛：ESG投資重長線 吸優質租戶顧客
瑞銀盧彩雲：可持續發展資產規模升78%
瑞銀盧彩雲：可持續發展資產規模升78%