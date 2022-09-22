經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：這個世界是你們的 也是我們的

【明報專訊】有錢佬問我點解咁大膽，撰文叫政府解封，但政府好似「阿崩叫狗，愈叫愈走」，不但唔解封，仲將現時防疫措施延長14日，話我冇事搵事做。

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