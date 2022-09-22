經濟

日央行額外買債遏國債息升勢 分析：警告市場勿錯誤猜測政策

【明報專訊】美國聯儲局凌晨公布議息結果前，市場試探日本央行捍衛長期國債孳息率上限的決心。根據Tradeweb Markets的數據，日本2031年9月到期的國債孳息率昨曾逼近0.3厘，而基準10年期國債則連續第二個交易日未有交易，是1999年以來首次，孳息率維持在央行所設的0.25厘上限。為遏抑息率，日本央行昨宣布將額外買債，規模達2500億日圓（約136億港元）。至於日本央行昨天的固定利率買債操作，規模更達1.26萬億日圓（約687億港元），是6月以來最大的購買規模。大和證券分析，這些操作向市場傳遞央行遏抑孳息率上升的信息，警告市場不要對日本央行可能調整政策作出錯誤猜測。

俄羅斯昨宣布部分軍事動員（詳見A16版），市場憂慮俄烏危機升級，資金避險。美匯指數昨曾漲至110.87，刷新20年高位。日圓兌美元昨晚跌至144，逼近24年低位。英鎊在英倫銀行周四議息前下滑，兌美元昨跌至1.13040，為1985年以來新低。美國10年期國債孳息率回落至3.5厘。市場恐地緣政治的緊張形勢影響油氣供應，國際油價昨曾升2%，其後升幅顯著收窄。聯儲局公布議息結果前，美股三大指數早段向上。

地緣政治局勢緊張 國際油價曾升2%

日本央行表示，除每天在0.25厘水平無限量購入日本10年期國債的常規操作以外，將另外購買價值1500億日圓（約81.8億港元）的5至10年期日本國債，以及1000億日圓（約54.5億港元）的10至25年期日本國債。分析師指出，市場人士預計聯儲局進一步收緊貨幣政策，美國國債孳息率還會上升，因此對日本10年期國債的交易興趣不大，令日本央行需大量購入債券，遏抑孳息率上升。分析師預期，日本央行將在周四的議息會議維持超級寬鬆政策不變，令日本債、匯偏軟。

美國10年期國債孳息率此前曾觸及3.6厘的11年高位，令日、美利差擴大。美元兌日圓的隱含波動率一度升至31.90，是聯儲局在6月中決定將加息幅度擴大至0.75厘以來的最高水平。分析認為，隔夜隱含波動率上升，反映市場對美、日政策差異擴大變得緊張，瑞典央行出乎意料大幅加息1厘，也加劇市場的緊張情緒。隱含波動率的水平反映，日圓有73％概率在141.13至146.24的區間內波動。

日本財務省前外匯主管山崎達雄稱，日本準備在必要時托市，毋須美國首肯。他說，日本央行上周實施匯率檢查（Rate Check）措施，向市場參與者詢問匯率動向，意味日本央行將隨時干預匯市。

日財務省前官員：央行隨時干預匯市

富國銀行證券分析，隨着美國利率持續向上，美國國債成為安全的投資，尤其是考慮到實際收益率（計入通脹變化後的回報率）上揚，削弱了美股吸引力。美國10年期國債通脹保值債券（TIPS）周二觸及1.2厘，是2011年以來最高，對比今年初為負1厘。聯儲局的縮表措施，也為債券收益率帶來額外的上行壓力。

（綜合報道）

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