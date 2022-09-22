友邦開價逾27億 收購菲醫保機構

擁100萬會員 覆蓋1000醫院和診所

報道指，友邦正就收購事宜與Medicard敲定當中交易細節。據悉，友邦對Medicard逾3.5億美元的報價超過一眾保險公司和投資基金。知情人士表示，現階段未做出最終決定，談判仍有可能破裂。友邦及MediCard均未有評論事件。

Medicard是菲律賓唯一一家由醫生創立和管理的醫療保健機構，服務大型本地機構及跨國公司，現時約有100萬名會員，覆蓋當地超過1000間醫院和診所。

友邦內地新業務價值 7月重拾增長

受內地疫情影響保險銷售，友邦上半年的新業務價值按年跌13%，不過，集團在6月份已回復按年增長，新業務利潤最大貢獻來源的內地業務亦在7月重拾增長。現時友邦保險在菲律賓主要提供人壽和一般保險服務。

翻查資料，友邦亦曾於2012年在東南亞市場進行收購計劃，當時以17億美元（約132.6億港元）購入保險公司ING的馬來西亞業務。