經濟

東亞拓數碼港元應用設計

【明報專訊】金管局昨公布，將就未來可能發行數碼港元做準備工作，東亞銀行（0023）資訊科技部主管暨金融科技發展部主管梁兆恩表示，數碼港元仍在相當初步階段，該行會較着重參與第二軌道工作，即在探索數碼港元的應用、執行和設計，例如研究配合智能合約改善營運效率，以及在客戶忠誠度計劃或在跨境上的應用。

科技平台已推6項目

各大銀行近年積極發展金融科技，梁兆恩表示，該行去年設立與金融科企合作的平台BEAST，目前有70個合作伙伴，包括科技基建公司、初創企業等，有6個項目已推出，主要是區塊鏈、雲端技術等後台運作應用。另外，有10個項目發展較成熟可準備推出，7個正在概念驗證（proof of concept）階段，還有50個項目正在發展。

梁兆恩表示，除了內部改善效率的項目，他們準備推出面向客戶的科技應用，例如擬在今年第四季與金管局前總裁陳德霖旗下的圓幣科技合作，透過數碼化驗證簡化中小企開戶和更新公司資料的程序。

東亞今年5月為該計劃設立共享辦公室，免費向正做項目概念認證的合作伙伴開放，梁兆恩表示，目前有7至10家公司入駐，該行亦為每個做概念認證的項目提供最多30萬元資助，機構可應用銀行的數據，在安全沙盒中測試。梁兆恩認為，銀行發展金融科技需與伙伴合作，亦要融入科企快速測試並改進產品的思維文化。

相關字詞﹕數碼港元 東亞銀行 金融科技 金管局

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