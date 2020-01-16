TVB重組電商業務 裁10人全屬big big shop員工

big big shop併入士多鄰住買

電視廣播計劃即日開始將big big shop升級轉型，當中已安排部分職員調職，未能安排調職的員工約有10人左右，並會按照勞工法例支付離職賠償。

TVB股價昨日收市報3.89元，升4.29%，成交額132萬元。根據TVB的回應，為拓展最大的業務效益，電商業務群進入升級轉型及資源整合階段，即日開始big big shop將升級轉型，串聯融合「士多」及「鄰住買」平台，加快發展步伐，迎合市場需求。未能安排內部轉職的員工，則會按照勞工法例支付離職賠償。TVB預期是次業務重組將會令資源運用更有效率。根據big big shop在facebook的專頁所述，其已升級轉型至網購平台「士多」 及「鄰住買」繼續運作，big big shop會員可填寫問卷做登記，並可將手上的bigbigcoin，轉換成供「士多」使用的Z Dollar，繼續使用。

會員bigbigcoin

可轉換Z Dollar

big big shop是於2018年7月面世，當初是以展示及銷售模式，作為廣告商戶的營銷方案。隨着TVB入股「士多」後，該集團曾經表示，big big shop會與「士多」及「鄰住買」並存。「士多」主力發展傳統電商銷售、「鄰住買」會做快閃銷售，Big Big Shop以銷售廣告客戶產品為主，各有定位。近期TVB在年報內及中期業績已減少提及big big shop，原先big big shop業務所屬大大電商，近期易名電視廣播電商集團，市場已預期TVB在電商業務或有新部署。