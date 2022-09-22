經濟

大和：澳門9月日均賭收8600萬

【明報專訊】受到疫情及防疫措施困擾，澳門的博彩收入持續低迷。大和發表報告表示，今個月至18日止，澳門日均賭收只有8600萬澳門元，符合之前他們形容的緩慢及逐步復蘇的情况。就算澳門政府放寬入境檢疫措施，該行認為已經太遲及幫助太少，無助澳門博彩業「十一黃金周」檔期的表現。

稱「十一黃金周」難有好表現

根據澳門博彩監察協調局的資料，自從今年5月份以來，澳門的賭收即連續兩個月下跌，到7月份時見最低位的3.98億澳門元後，始告反彈。大和認為，就算近期澳門放寬防疫措施，但是在訪澳旅客人數升越3萬時已見「行人止步」。由於現時距離黃金周只餘10天，當局要做已太遲，幫助亦很有限。大和維持9月全個月的日均賭收介乎9000萬至1億澳門元預測。

另外，「濠博新聞」引述最新統計顯示，8月份澳門博彩（0880）的衛星場殺數跌近一半，只餘2.78億澳門元。至於貴賓廳業務方面，在長期只餘兩名中介人與美高梅（2282）合作外，再有中介人珀麗會進駐永利澳門（1128）旗下娛樂場，令全澳門營運的中介人重新增至3家。

雲頂稱有信心為賭牌融資

博彩媒體《GGR Asia》的報道跟進賭牌競投消息時引述，美高梅中國（2282）大股東美高梅國際首席財務官Jonathan Halkyard表示，投牌為重中之重，上周在入標後已向澳門當局口述其標書內容。

另瑞信引述雲頂馬來西亞的消息稱，若成功投得澳門賭牌，有信心內部安排好融資並準備就緒。

此外，澳博因應投牌進行四供一供股集資，宣布獲超額認購1.7倍。當中股東申請額外供股25.09億股，可供分配比例僅3.5%，只有8793.3萬股。大股東澳娛已按比例供股，持股維持在54.7%，但額外供股部分暫未有具體數據披露。

相關字詞﹕雲頂馬來西亞 美高梅 澳門博彩 博彩監察協調局

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