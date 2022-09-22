歐商會：內地清零至上 歐企失信心

或轉移投資其他市場

中國歐盟商會主席Joerg Wuttke表示：「商人到這裏是為了這個市場，而我們可以看到，由於意識形態的關係，這個市場正在萎縮。」他又形容「意識形態勝過了經濟」。他提到儘管代價愈來愈大，內地卻仍在實施嚴格的防疫措施，打壓及整頓科技行業，為減排任務造成去年電力短缺等例子，已反映政府取態。他表示，歐洲企業仍願為內地經濟發展作貢獻，但由於難以預測日益複雜的政治、經濟和聲譽風險，暫無計劃增加投資。

商會指內地的清零政策由於欠缺靈活性且實行起來不一致，對歐洲企業構成阻礙，在吸引和留住中外人才方面它已造成「嚴重影響」，而且由於員工無法自由前往總部，在華業務正變得愈來愈孤立。商會堅信，全面實行市場改革是發揮中國經濟潛力、迅速重建投資者信心的最有效措施；並稱「樂觀」預測下，內地將於明年下半年放鬆防疫措施、重新開關。