騰訊音樂首掛 成交不足40萬

【明報專訊】騰訊音樂（1698）昨日掛牌，開市報18元，最高見18.3元，收報18.22元，較美國預託證券（ADR）前晚折算的17.98元高。成交僅39.68萬。騰訊音樂以介紹形式在於聯交所主板上市，不涉新股發售及額外集資，每手100股。騰訊音樂周二（20日）收報4.58美元， 跌0.7％，以每股ADR代表兩股A類普通股，相當每股A類普通股17.98元。