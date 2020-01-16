普京動員再戰 震散亞太股市 恒指跌336點 航運股逆市做好

明報記者 歐陽偉昉

國指昨日下跌2.16%，收報6267點，科指下跌3.03%，收報3737點。烏克蘭局勢升溫，亞太區股市下跌，不過歐市低開後反彈。黃金受避險消息刺激，扭轉近日被加息拖累的下跌走勢，截至昨晚7時半，金價報每盎司1674美元，上升0.58%，美匯指數因歐元下跌再升穿110點水平，在岸人民幣一度跌穿7.054，再現兩年新低。

舜宇挫逾一成 藍籌最差

議息結果公布前夕，科技股繼續走弱，阿里巴巴（9988）跌3.65%，與美團（3690）、騰訊（0700）合共拖低恒指下跌124點。多家大行發表報告看淡智能手機市場前景，摩根士丹利認為至明年上半年皆沒有復蘇可能，將舜宇光學（2382）目標價下調一成至135元。

歐元英鎊挫 匯控跌近2%

高盛更建議沽出舜宇，拖累舜宇昨日急挫10.5%至85.6元，為昨日表現最差藍籌，新冠疫情以來升幅已全部抹掉，見2019年8月新低，多隻手機設備股一同走弱，高偉（1415）跌6.6%。

歐元及英鎊下跌亦拖累歐洲相關股票走勢，匯控（0005）和渣打（2888）跌近2%和2.1%，歐舒丹（0973）和普拉達（1913）跌3%和5.2%。不過布蘭特期油一度升至每桶93美元，中海油（0883）和中石油（0857）上升2.2%和1.2%。波羅的海乾散貨運指數前晚上升11%，亦帶動航運股做好，東方海外（0316）升3.15%，為表現最佳藍籌，運載石油、天然氣的中遠海能（1138）更升10.54%。

分析：恒指或失守3月低位

恒指昨日收市與3月時今年低位18,235點，僅高200多點，凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，港股目前尚未反映一旦聯儲局點陣圖預示明年加息幅度高於市場預期的不利因素；烏克蘭局勢拖累歐元，加上美國加息令美元更強，人民幣續貶亦不利港股後市。他認為，恒指不難失守今年低位，再跌數百點後會有資金撈底帶來短期反彈，不過多個不利因素下，後市走勢料仍以向下為主。