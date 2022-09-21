景順：環球巿場挑戰多宜謹慎 看好亞洲股市多於歐美市場

趙耀庭表示，美國通脹將會繼續成為市場投資焦點，目前通脹率持續攀升，相信需要一段時間才有所回落。然而，有研究報告預測，受加息政策影響，美國的租金及房地產價格將於未來兩個月回落，將會拉低通脹率，並令通脹見頂回落。未來，能源、個人消費及花費於服務方面的開支將會持續增長，成為通脹率走向的重要影響因素。

本月聯儲局很有可能加息0.75厘至1厘，市場又預期加息周期將於明年底結束。然而，趙燿庭認為，一日未成功壓抑通脹，相信加息政策不會中止，投資者不應過分樂觀。

對聯儲局結束加息 不應過分樂觀

在這段收緊政策期間，不同資產表現會有異於昔日，他解釋，以往加息周期，經濟往往處於持續增長，資產表現亦理想。然而，今次美國經濟下行，在收緊政策下，不少資產面對加息及政策改變，在此情况下，一些具防守力的資產將會有較好表現。儘管美國經濟踏入衰退周期，但由於勞動市場強勁，失業率維持於低水平，因此相信由現時至明年初，都可以支持美國經濟，當地經濟下行空間有限。

另一個市場焦點是俄羅斯及烏克蘭衝突引起的能源問題，趙耀庭表示，衝突對歐洲，尤其是歐洲新興市場的影響較大，因為這些國家對俄羅斯能源有較高依賴性。進入冬季，不排除俄羅斯會中斷對歐洲國家的能源供應，最終對歐洲經濟造成嚴重影響。不過，俄羅斯能源能否供應至亞洲地區，亦是另一挑戰，因此未來幾個月會着眼於冬季的氣候變化及俄羅斯能源供應情况。

至於中國內地方面，清零政策將為經濟帶來逆風。不過，近日數據可見，內地確診個案已經逐步回落，加上疫苗接種率上升。在此情况下難以預計中國未來前景，但相信決策者會致力維持國民生產總值（GDP）增長，未來幾個月很可能有更多刺激政策出台，令投資者回復信心及增加商業活動。根據8月的數據顯示，在國家政策支持下，零售交易、工業生產錄得不俗的增長率，相信對工業及基建行業會帶來正面刺激。

內地科技板塊監控未完 惟估值低廉

不少投資者仍關心內地科技板塊前景，趙耀庭指出，監控政策至今尚未完結，內地科企正持續就條例作出改善。儘管如此，目前內地科技板塊的估值較其他地區的同業相對廉宜，作為長線投資者，現水平相當吸引。下月，內地將會舉行二十大會議，市場對於會議後，內地政策有不少揣測，趙耀庭預期，會議過後內地亦不會改變防疫政策，未來各省市仍會有封城情况，並至少維持至明年第一季。今年，房地產債務危機出現，年初政府透過地方政府嘗試解決問題，但似乎未能提振消費者及發展商情緒，因此相信中央政府會再度出手，提高及穩定房地產行業發展。

至於港股市場方面，短期內，預料港股會有上升動力，主要是由於隔離政策影響。過去幾年香港股市受疫情、封關影響，走勢變得波動，但近日傳聞即將公布的「0+7隔離政策」，相信可以刺激經濟及股市。而且香港政府亦推出刺激政策，帶動市民消費，這亦會帶動投資者正面情緒。

投資部署上，趙耀庭繼續看好國家債券，如新興市場及英國國債；投資級別債券方面，會偏好高評級企業債，但會低配高息債。股票方面，較看好亞洲市場，尤其是新興市場及中國，主要是現估值水平較為吸引，同時看淡美股，相信未來股票盈利會在經濟下行周期受挫。受能源問題影響，亦看淡歐洲（英國除外）的股票。

明報記者 黃清瑤

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