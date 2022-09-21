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2022年9月21日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
嘉湖一城估價一個月跌一成最急 新界上車屋苑首當其衝 業界料第四季估價或回穩
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金管局助總拍片 拆解「接錢」謎思
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周顯：竹翠公園剪綵 個個猛人
湯文亮：凡是敵人贊成 我們必須反對
景順：環球巿場挑戰多宜謹慎 看好亞洲股市多於歐美市場
周顯：竹翠公園剪綵 個個猛人
【明報專訊】那天新聞看到，西九文化區苗圃公園的大型戶外表演及活動空間已經啟用，名為「Wonderland竹翠公園」，剪綵者是霍啟山、陳淑芬、莊家豐、林顥伊。
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