經濟
國際金融

拜登稱疫情結束 疫苗股急跌 分析：新冠關注下降 憂接種需求放緩

【明報專訊】美國總統拜登接受CBS《60分鐘時事雜誌》訪問時稱，新冠疫情「已經結束」，拖累莫德納（美：MRNA）等疫苗股周一應聲急挫，市值曾蒸發百億美元。莫德納股價周一挫7.14%，一度觸及3個月低位。BioNTech（美： BNTX）周一收市跌8.6%，Novavax（美：NVAX）跌6.51%，而輝瑞（美：PFE）亦跌1.28% 。

不過周一跌幅較小的輝瑞，昨早段股價續跌，莫德納及BioNTech早段回升。分析師指出，疫苗股被拋售，反映市場對疫苗需求放緩的擔憂，而公眾目前已減少對新冠疫情的關注。

恐鮑威爾再「放鷹」 美股續跌

市場預期聯儲局將再次大幅加息0.75厘，對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨高見3.99厘，再創2007年以來新高。美國10年期國債孳息率曾升穿3.6厘，是2011年4月以來高位。根據Strategas的數據，目前只有不到16%的標普500指數企業的股息率，高於美國兩年期國債孳息率。不到兩成的標普500企業股息率，高於美國10年期國債孳息率，減低了美股的吸引力。美股三大指數午夜前下滑，道指跌逾300點。市場人士指出，投資者已充分消化0.75厘的加息幅度，但憂慮聯儲局主席鮑威爾可能會在明早的發布會繼續釋出強烈的鷹派信號。

分析：新冠疫苗年銷50億美元

拜登受訪時稱：「我們仍然有新冠疫情的問題，還在做很多工作，但疫情已經結束。」BMO資本市場分析師塞格曼（Evan Seigerman）表示，疫苗股下跌可能是由拜登的言論觸發，以及對新冠疫苗加強劑接種率的擔憂。塞格曼指出，雖然美國政府敦促國民接種新的二價疫苗（bivalent vaccine，針對新冠原始病毒株及Omicron變異病毒株的疫苗），但近期的報道顯示，新疫苗在美國的接種進度遜預期。Jefferies分析師Roger Song亦稱，疫苗股大幅下跌可能是拜登的言論導致。他預期美國的新冠疫苗銷售，將逐漸類似於流感疫苗，每年產生約50億美元收入。

衛生官員批「退疫」說法過早

雖然拜登政府7月繼續將新冠疫情列為突發公共衛生事件，但多名高級官員此後下調對疫情威脅的評估。《華爾街日報》指出，拜登稱新冠疫情已結束的說法，觸怒了一些公共衛生部門的領袖，質疑現在宣布戰勝新冠為時尚早，可能會破壞政府從國會獲得防疫資金的努力。

拜登政府本月向國會尋求224億美元撥款，以繼續應對​​新冠疫情。聯邦官員表示，這筆資金對於幫助開發和購買疫苗至關重要。白宮估計，在沒有額外資金的情况下，秋冬可能有上億美國人感染新冠。美國目前每天仍有約400人死於新冠，2300萬人有長新冠後遺症。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

嘉湖一城估價一個月跌一成最急 新界上車屋苑首當其衝 業界料第四季估價或回穩
嘉湖一城估價一個月跌一成最急 新界上車屋苑首當其衝 業界料第四季估價或回穩
MONTEREY套3房1300萬沽 3年半實蝕逾兩成
MONTEREY套3房1300萬沽 3年半實蝕逾兩成
萬科永泰近8億奪沙田顯和里住宅地
萬科永泰近8億奪沙田顯和里住宅地
甘比山頂屋售牛仔褲大王家族
甘比山頂屋售牛仔褲大王家族
恒地逾12億統一土瓜灣道舊樓
恒地逾12億統一土瓜灣道舊樓
Wetland 3期INNOVALE 2期暫收3700票
Wetland 3期INNOVALE 2期暫收3700票
渣哥稱毛記退股叫價「震驚」 倘未達回購協議擬總辭 毛記：仍在磋商
渣哥稱毛記退股叫價「震驚」 倘未達回購協議擬總辭 毛記：仍在磋商
內地堅持清零 標普：拖累復蘇
內地堅持清零 標普：拖累復蘇
新股寒冬 萬物雲零跑孖展未足額
新股寒冬 萬物雲零跑孖展未足額
嘉華伙兩國企競投上海商住地
嘉華伙兩國企競投上海商住地
港航：正跟債權人商解決方案
港航：正跟債權人商解決方案
金管局下季展開數碼港元準備工作 未有推出時間表 李達志：基建需具前瞻性
金管局下季展開數碼港元準備工作 未有推出時間表 李達志：基建需具前瞻性
數碼港元由金管局發行 可經每家銀行分發
數碼港元由金管局發行 可經每家銀行分發
天星銀行委任胡偉為CEO
天星銀行委任胡偉為CEO
彭博：大華銀行擬購世茂百億貸款
彭博：大華銀行擬購世茂百億貸款
美聯工商舖：近月4核心區舖空置率回升
美聯工商舖：近月4核心區舖空置率回升
銀行高層控商人購商湯持股違約 原定禁售期滿後交易 索償逾950萬
銀行高層控商人購商湯持股違約 原定禁售期滿後交易 索償逾950萬
中移動中電信上月5G上客加快 中聯通放緩
中移動中電信上月5G上客加快 中聯通放緩
日本物價升幅30年來最高
日本物價升幅30年來最高
朱克伯格身家縮5538億
朱克伯格身家縮5538億
張兆聰：首程進入收成期 有炒作藉口
張兆聰：首程進入收成期 有炒作藉口
盧楚仁：金價或下試1550美元
盧楚仁：金價或下試1550美元
技術取勝：雅迪倘未突破或下試低位
技術取勝：雅迪倘未突破或下試低位
內地學者任澤平：蘋果帝國盛極而衰
內地學者任澤平：蘋果帝國盛極而衰
金管局助總拍片 拆解「接錢」謎思
金管局助總拍片 拆解「接錢」謎思
劉思明：留意高端消費股 新秀麗虧轉盈可吼
劉思明：留意高端消費股 新秀麗虧轉盈可吼
周顯：竹翠公園剪綵 個個猛人
周顯：竹翠公園剪綵 個個猛人
湯文亮：凡是敵人贊成 我們必須反對
湯文亮：凡是敵人贊成 我們必須反對
景順：環球巿場挑戰多宜謹慎 看好亞洲股市多於歐美市場
景順：環球巿場挑戰多宜謹慎 看好亞洲股市多於歐美市場