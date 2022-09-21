中移動中電信上月5G上客加快 中聯通放緩

【明報專訊】內地三大電訊商昨日公布8月營運數據，5G上客數及和淨增數繼續由中國移動（0941）「跑出」。月內，中移動及中國電信（0728）5G上客淨增數均較7月加快，8月中移動5G客戶數淨增1508萬戶至5.39億戶；中電信5G套餐用戶淨增627萬戶至2.44億戶。至於中國聯通（0762）5G上客淨增數較7月放慢，月內5G套餐用戶淨增488萬戶至1.95億戶。