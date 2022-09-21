中移動中電信上月5G上客加快 中聯通放緩

【明報專訊】內地三大電訊商昨日公布8月營運數據，5G上客數及和淨增數繼續由中國移動（0941）「跑出」。月內，中移動及中國電信（0728）5G上客淨增數均較7月加快，8月中移動5G客戶數淨增1508萬戶至5.39億戶；中電信5G套餐用戶淨增627萬戶至2.44億戶。至於中國聯通（0762）5G上客淨增數較7月放慢，月內5G套餐用戶淨增488萬戶至1.95億戶。
中移動8月移動業務客戶淨增211萬戶至9.73億戶，較7月淨增數加快，今年累計淨增1635萬戶。有線寬帶業務客戶淨增265萬戶至2.61億戶，今年累計淨增2080萬戶。
中電信移動用戶上月淨增190萬戶
中電信8月移動用戶淨增190萬戶至3.88億戶，按月淨增數加快，今年累計淨增1557萬戶。有線寬帶用戶淨增93萬戶至1.77億戶，今年累計淨增736萬戶。固定電話用戶淨減22萬戶至1.06億戶，今年累計淨減105萬戶。
中聯通物聯網終端連接淨增1109萬戶
中聯通「大聯接」8月用戶累計達8.27億戶，淨增1313萬戶。當中物聯網終端連接累計達3.54億戶，淨增1109萬戶，按月淨增加快。月內，5G行業虛擬專網服務客戶數達2552個，淨增336個，按月淨增加快。