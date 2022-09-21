經濟

中移動中電信上月5G上客加快 中聯通放緩

【明報專訊】內地三大電訊商昨日公布8月營運數據，5G上客數及和淨增數繼續由中國移動（0941）「跑出」。月內，中移動及中國電信（0728）5G上客淨增數均較7月加快，8月中移動5G客戶數淨增1508萬戶至5.39億戶；中電信5G套餐用戶淨增627萬戶至2.44億戶。至於中國聯通（0762）5G上客淨增數較7月放慢，月內5G套餐用戶淨增488萬戶至1.95億戶。

中移動8月移動業務客戶淨增211萬戶至9.73億戶，較7月淨增數加快，今年累計淨增1635萬戶。有線寬帶業務客戶淨增265萬戶至2.61億戶，今年累計淨增2080萬戶。

中電信移動用戶上月淨增190萬戶

中電信8月移動用戶淨增190萬戶至3.88億戶，按月淨增數加快，今年累計淨增1557萬戶。有線寬帶用戶淨增93萬戶至1.77億戶，今年累計淨增736萬戶。固定電話用戶淨減22萬戶至1.06億戶，今年累計淨減105萬戶。

中聯通物聯網終端連接淨增1109萬戶

中聯通「大聯接」8月用戶累計達8.27億戶，淨增1313萬戶。當中物聯網終端連接累計達3.54億戶，淨增1109萬戶，按月淨增加快。月內，5G行業虛擬專網服務客戶數達2552個，淨增336個，按月淨增加快。

上 / 下一篇新聞

嘉湖一城估價一個月跌一成最急 新界上車屋苑首當其衝 業界料第四季估價或回穩
嘉湖一城估價一個月跌一成最急 新界上車屋苑首當其衝 業界料第四季估價或回穩
MONTEREY套3房1300萬沽 3年半實蝕逾兩成
MONTEREY套3房1300萬沽 3年半實蝕逾兩成
萬科永泰近8億奪沙田顯和里住宅地
萬科永泰近8億奪沙田顯和里住宅地
甘比山頂屋售牛仔褲大王家族
甘比山頂屋售牛仔褲大王家族
恒地逾12億統一土瓜灣道舊樓
恒地逾12億統一土瓜灣道舊樓
Wetland 3期INNOVALE 2期暫收3700票
Wetland 3期INNOVALE 2期暫收3700票
渣哥稱毛記退股叫價「震驚」 倘未達回購協議擬總辭 毛記：仍在磋商
渣哥稱毛記退股叫價「震驚」 倘未達回購協議擬總辭 毛記：仍在磋商
內地堅持清零 標普：拖累復蘇
內地堅持清零 標普：拖累復蘇
新股寒冬 萬物雲零跑孖展未足額
新股寒冬 萬物雲零跑孖展未足額
嘉華伙兩國企競投上海商住地
嘉華伙兩國企競投上海商住地
港航：正跟債權人商解決方案
港航：正跟債權人商解決方案
金管局下季展開數碼港元準備工作 未有推出時間表 李達志：基建需具前瞻性
金管局下季展開數碼港元準備工作 未有推出時間表 李達志：基建需具前瞻性
數碼港元由金管局發行 可經每家銀行分發
數碼港元由金管局發行 可經每家銀行分發
天星銀行委任胡偉為CEO
天星銀行委任胡偉為CEO
彭博：大華銀行擬購世茂百億貸款
彭博：大華銀行擬購世茂百億貸款
美聯工商舖：近月4核心區舖空置率回升
美聯工商舖：近月4核心區舖空置率回升
銀行高層控商人購商湯持股違約 原定禁售期滿後交易 索償逾950萬
銀行高層控商人購商湯持股違約 原定禁售期滿後交易 索償逾950萬
拜登稱疫情結束 疫苗股急跌 分析：新冠關注下降 憂接種需求放緩
拜登稱疫情結束 疫苗股急跌 分析：新冠關注下降 憂接種需求放緩
日本物價升幅30年來最高
日本物價升幅30年來最高
朱克伯格身家縮5538億
朱克伯格身家縮5538億
張兆聰：首程進入收成期 有炒作藉口
張兆聰：首程進入收成期 有炒作藉口
盧楚仁：金價或下試1550美元
盧楚仁：金價或下試1550美元
技術取勝：雅迪倘未突破或下試低位
技術取勝：雅迪倘未突破或下試低位
內地學者任澤平：蘋果帝國盛極而衰
內地學者任澤平：蘋果帝國盛極而衰
金管局助總拍片 拆解「接錢」謎思
金管局助總拍片 拆解「接錢」謎思
劉思明：留意高端消費股 新秀麗虧轉盈可吼
劉思明：留意高端消費股 新秀麗虧轉盈可吼
周顯：竹翠公園剪綵 個個猛人
周顯：竹翠公園剪綵 個個猛人
湯文亮：凡是敵人贊成 我們必須反對
湯文亮：凡是敵人贊成 我們必須反對
景順：環球巿場挑戰多宜謹慎 看好亞洲股市多於歐美市場
景順：環球巿場挑戰多宜謹慎 看好亞洲股市多於歐美市場