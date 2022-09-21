美聯工商舖：近月4核心區舖空置率回升

飲食業商戶2年來再錄淨跌幅

美聯旺舖董事梁國文指出，尖沙嘴、旺角、銅鑼灣及中環四大核心區，第三季共錄得845間吉舖，較今年首季（3月份數字，下同）略增16間，空置率半年間由11%升至最新11.2%；食肆租戶數目較首季減少15間，屬2020年第三季、即約21個月後，核心區食肆數目再錄淨跌幅。

市場憧憬短期內通關，不少業主傾向將舖位長租，四大核心區短租舖明顯減少，短租口罩店跌幅明顯，由今年首季50間跌至最新44間，跌幅12%；至於依賴旅客支持的零售業，商戶數目亦持續下跌，電子產品店跌幅明顯，較首季減少約5.4%

政府傳最快月內公布放寬檢疫日數至「0+7」，鋑聯控股（0459）行政總裁（工商舖）盧展豪預期，舖市的最壞時刻已經過去，預計落實「0+7」後，商舖空置率將見頂回落、租金隨之回升，但因現時接近年尾傳統租務淡季，加上環球經濟利淡因素多，料難以回復至以往最高峰時期，預計明年首季核心區空置率維持10.5%至11.5%。