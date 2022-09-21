彭博：大華銀行擬購世茂百億貸款

涉石硤尾住宅項目建設貸款

報道引述兩位知情人士及引用數據顯示，這筆貸款安排最初於2017年簽署，其後曾於2021年12月時展期，現在到期日為2024年7月。另有兩名知情人士表示，這筆融資安排的貸款價值比（LTV）為50%。報道提及，一名大華銀行媒體代表向彭博表示，之前案件已經和解，但就貸款買斷事宜不予置評；世茂的媒體代表不予置評。在今年7月份，大華銀行曾入稟高等法院控告世茂和4家附屬公司，在各實體之間重新分配貸款和分配股份時，未徵得該銀行同意，因而違反了某些貸款和擔保協議的條款。大華銀行要求世茂取消前述違約行為。

該指控涉及大華銀行和其他銀行始於2017年協議條款，各行向世茂集團實體Adventure Success Ltd.提供最高100億元貸款安排。所涉條款是為確保這個實體履行責任，後者在香港九龍石硤尾擁有一個私人住宅用地開發項目。