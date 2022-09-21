經濟

嘉華伙兩國企競投上海商住地

【明報專訊】近年積極進軍內地的嘉華國際（0173）公布，伙拍由上海徐匯區華涇鎮財經管理事務所持有的兩間國企，以最低競標價37.3億元人民幣（約42.19億港元）入標上海徐匯華涇鎮地皮。

出價逾42億 嘉華佔60%權益

據公告，今次嘉華與上海徐匯區華涇鎮財經管理事務所的兩間國企公司合作，分別按持股60%、35%及5%的比例支付最終代價，即嘉華的權益地價近22.38億元人民幣。

上述地皮位於中國上海市徐匯區南部，其地皮總面積為4.53萬平方米。該區計劃以人工智能和生命健康產業為發展核心。

嘉華董事會稱，可能購入事項將為集團從事以公共運輸導向型開發（TOD項目）而擴大其在上海房地產市場的版圖，補充其土地儲備，以及符合集團業務發展策略及計劃的絕佳投資機會。

同時，嘉華預期合營企業出售在地皮上興建的物業，以及其應佔保留部分的物業的未來經常收入及潛在資本收益，將會為集團帶來滿意的回報。集團與兩間國企亦可分享各自專長及在合作及合營方面的經驗，為地皮的發展產生協同效應。

據公告，上述地皮指定作為期70年的住宅用途、為期50年的辦公樓用途及為期40年的其他用途，即商業、餐飲及酒店用途。今次已非嘉華首次在徐匯區投資，集團於徐匯區淮海中路亦建有上海嘉華中心。

相關字詞﹕徐匯 競標 國企 嘉華國際

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