經濟
香港地產

萬科永泰近8億奪沙田顯和里住宅地

【明報專訊】雖然近日新界上車盤錄得不少二手蝕讓，但上周五截標的沙田顯和里中小型住宅官地，市場反應仍然理想。地政總署最新公布，項目由萬科海外（1036）及永泰地產（0369）合作以7.8638億元投得，屬市場預期之內，項目將以純住宅發展，料興建中小型單位，每方呎樓面地價8802元。

擬建中小型住宅 每呎樓面8802元

上述項目地皮面積1.49萬方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途。地政總署昨日表示，地皮以7.8638億元批予Champion Estate（HK）Limited。萬科海外隨即公布，該公司與永泰地產合作投得上述地皮，兩公司股權各佔50%，物業將作純住宅發展，可建樓面89,339方呎，每方呎樓面地價8802元。

萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，區內鐵路及巴士交通網絡完善，生活配套亦發展成熟，加上近年區內少有新地皮推出，相信累積不少置業需求，預計地皮發展中小型住宅。永泰地產地產投資及發展部董事總經理吳家煒稱，項目鄰近即將開幕的全新大型港鐵商場，區內生活配套完善，亦有不少分支家庭，集團認為香港樓市將繼續平穩發展，並將會持續從不同渠道增加土地儲備作長遠發展。

項目上周五截標時共收到17份標書，除中標財團外，長實（1113）、新地（0016）、鷹君（0041）、嘉華（0173）、英皇國際（0163）、遠展（0035）、漢國置業、中信泰富、中海外（0688），另宏安地產（1243）則伙其士國際（0025），以及富豪酒店（0078）伙百利保（0617）合組財團入標。上述地盤預計可興建約170個單位。綜合市場估計，地皮估值約5.7億至約9億元，預計每方呎樓面地價5600至9000元。

帝國香葉道甲廈命名「S22」

另外，帝國集團公布旗下黃竹坑香葉道22號甲級商業項目，命名為「S22」。項目樓高28層，總樓面達16.35萬方呎，樓層高度約4.55米，每層面積約7600方呎。上述物業原為仁孚香港仔車廠，帝國集團2017年以15.6億元投得，去年再以逾8.06億元補地價，合共23.66億元，每方呎樓面地價約14,471元。

[香港地產]

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