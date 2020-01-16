MONTEREY套3房1300萬沽 3年半實蝕逾兩成

得寶移民盤4年實蝕兩成沽

九龍灣得寶花園再錄400萬元以下成交。利嘉閣分行高級聯席董事莊雅琁稱，屋苑A座中層4室，實用面積265方呎，原則1房改為開放式間隔，原業主因移民，新近以380萬元沽出，實呎約14,340元。買家為區內客，原業主2018年449萬元購入，連使費計料實蝕約93萬元或約兩成。

雖然有業主趕移民低價沽樓，但亦有外籍客入市置業。美聯首席助理聯席董事田國輝表示，東涌映灣園8座低層H室，實用面積約898方呎，3房1套連儲物間隔，附設露台，買家為外籍客，剛在港居滿7年領身分證後即入市，睇樓僅兩天便決定「租轉買」，議價後以932萬元買入自住，實呎10,379元。原業主2009年323萬元購入，持貨約13年，帳面獲利609萬元或近1.9倍。

[香港地產]