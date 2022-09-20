晉環擁鐵路優勢 8分鐘抵金鐘

明報記者 文淑儀 攝影 劉焌陶

雖然黃竹坑過往被視為港島傳統工業區，但近年已轉型，除了成為港島南部新興經貿區外，港鐵黃竹坑站上蓋港島南岸，更打造成全新高檔住宅社區，社區面貌勢將煥然一新。

港島南岸成新興高級住宅區

至於對外交通，連接鴨脷洲海怡半島至金鐘的港鐵南港島線，成為黃竹坑連接外區的「大動脈」。晉環位於港鐵站上蓋，住戶步行只需約5分鐘便到達港鐵黃竹坑站，與金鐘僅相差兩個站，車程只需約8分鐘。此外，附近有多條巴士線往多處地方，方便外出。

生活配套方面，屋苑附近有南朗山道熟食中心；另總樓面51萬方呎的港島南岸商場THE SOUTHSIDE，預計明年起分階段落成，可滿足住戶的日常飲食及購物需求。

複式單位洋溢簡約北歐風

今次介紹的現樓示範單位，包括第1A座35及36樓C室，屬實用面積1292方呎、經改動的連裝修複式示範單位，原則4房1套連儲物室間隔，現改為3房1套連儲物室間隔。

單位採簡約北歐風設計，飯廳放置雲石紋6人圓餐桌，配以玻璃藝術吊燈；客廳擺放棕啡色布藝梳化，配上黑色圓形茶几，外連43方呎露台，採光度十足。設計師將原則靠近客廳的睡房改為品酒區，放置一張雲石長吧枱，住戶可與親友邊飲酒、邊欣賞窗外深灣遊艇會景色。沿樓梯拾級而上到達寢區，3間睡房方向相同，同享深灣遊艇會景致；其中主人套房設衣帽間，有充足空間供戶主擺放衣物。

享深灣遊艇會南朗山景

標準示範單位為附連裝修的第2B座37樓D室，實用面積294方呎，屬開放式間隔。室內以金色及淡黃色為主調，玄關位置擺放高身鏡面衣櫃，以增加空間感。廚房屬開放式設計，配備電磁爐、酒櫃及雪櫃等，前方擺放兩人小餐桌；睡牀放在起居室的窗邊，可望南朗山景色。

發展商亦設有一個交樓標準示範單位，屬第1A座36樓A室，實用面積1205方呎，為4房2套連工作間間隔。客飯廳長形開則，外連43方呎露台。廚房毗鄰飯廳，採傳統梗廚設計，內連工作間，可用作工人房。4個睡房以一條走廊貫通，主人套房與另兩間睡房跟客廳方向相同，可望深灣遊艇會景致，其餘的一個套房則望南朗山景為主。

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