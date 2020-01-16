經濟

香港地產

太古城拆售車位 投資者195萬掃13個電單車位

【明報專訊】太古地產（1972）自2020年10月起拆售鰂魚涌太古城車位，昨日起首度拆售予非屋苑業主，市場消息稱，由於屋苑電單車位可出租予非屋苑業主或租客，故銷情較私家車位理想，據稱已售出140個電單車位，包括獲投資者斥195萬元連購13個電單車位。

太古城車位首向非業主拆售

太古地產發言人表示，集團昨日起推出太古城第1期至第9期B停車位予非屋苑住宅業主選購。截至昨日止，項目共累沽1418個私家車位，每個作價155萬至280萬元，另195個電單車位每個作價15萬元。據公司早前表示，至今年6月30日，已出售1393個私家車位及38個電單車位，即7月起至昨日共售25個私家車位及157個電單車位。

盈翠車位210萬沽 重返2017年價

另市場消息稱，資深投資者蔡伯能或相關人士拆售薄扶林碧瑤灣約190個車位，售價110萬元起，據悉已有約40多個車位獲買家預留。

不過，中原地產資深分區營業經理蔡偉明表示，青衣盈翠半島本月3宗車位成交，成交價均為210萬元，重返2017年水平，包括4樓停車場單號車位，原業主2000年以45萬元一手購入，帳面獲利165萬元或79%。屋苑車位2018年高峰做價曾高見323萬元，換言之，現時做價較高位大幅回落約35%。

另中原（工商舖）工商部高級分區營業董事林子健表示，荃灣灰窰角街46至48號現推出市場放售，地盤面積約6382方呎，估值約3.3億元。業主豐泰地產2019年以2.5億元購入，現市值較3年前購入價高約8000萬元或32%，地皮2020年曾批建一幢樓高21層及2層地庫之新型工廈，涉及面積約72,755方呎，每方呎樓面地價約4536元。

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