匯景3房5年半首跌穿800萬

美聯物業分行助理聯席董事曾偉堯表示，屋苑14座低層B室，實用面積612方呎，3房間隔，望內園景。原業主因看淡後市，決定沽貨套現，獲同區用家以790萬元承接，實呎約12,909元。由於原業主早於2010年2月以405萬元購入，持貨逾12年半，帳面獲利385萬元或約95%。撇除內部轉讓個案，對上一宗跌穿800萬元的同類成交，要追溯至2017年3月，單位為1座低層G室，屬相同面積及間隔單位，當時成交價780萬元，實呎12,745元。

天寰3房5年實蝕近兩成

另外，二手屋苑續錄蝕讓成交。利嘉閣分行市務經理林晉豪稱，啟德天寰1座高層E室，實用面積661方呎，3房1套連儲物室間隔，以1310萬元易手，實呎約19,818元。原業主2017年約1489.8萬元一手購入，持貨約5年，帳蝕約179.8萬元或約12%，連使費料實蝕約251萬元或約17%。

上述單位成交價，是自2021年8月的屋苑同類成交價新低，當時成交價為1580萬元，故上述成交亦較對上同類新低成交價低270萬元或約17%。

香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳老牌屋苑之一慧安園2座低層C室，實用面積502方呎，3房間隔，以608萬元易手，實呎約12,112元，成交價較市價低約6%，為自2019年3月以來屋苑同類新低。

慧安園3房608萬沽 3年同類新低

原業主2017年3月595萬元購入單位，持貨5年半，轉手帳面獲利13萬元或約2%，若連使費計料實蝕約19萬元或3%離場。

世宙2房業主3年半近平手離場

元朗世宙錄得兩個月來首宗成交，美聯物業分行助理區域經理張國成稱，世宙2座高層C室，2房間隔，實用面積429方呎，最近以705萬元沽出，實呎約16,434元。原業主2019年4月以666萬元購入，持貨近3年半，帳面獲利39萬元或約6%，但連使費計，原業主近平手離場。