經濟

香港地產

維港1號建期折扣增兩百分點

【明報專訊】會德豐及恒地（0012）牽頭的啟德跑道區MIAMI QUAY I上周開售後約一周，同區中海外（0688）旗下已獲入伙紙的啟德跑道區維港1號，取消原有120天即供付款，及120天備用二按貸款等付款計劃，但將建築期付款、建築期備用二按付款的折扣率，由原先3%及2%，增至5%及4%。

市况方面，市場聚焦天水圍Wetland Seasons Bay第3期、粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue對撼前，綜合市場資訊，9月迄今整體新盤成交錄約190宗；當中協成行已屆現樓的何文田芳菲連沽兩伙，包括6樓及7樓B室，同屬實用面積286方呎1房戶，成交價分別為688.6萬元和719.9萬元，實呎2.4萬和2.51萬元。

柏傲莊III再錄3宗取消交易

另外，新世界（0017）去年公布因建築質素出問題，而須拆卸的大圍站柏傲莊III，連錄3宗新取消交易個案，令一年來累積取消交易總數增至237宗，佔已售單位總數約845伙的28%，相關取消交易單位涉銷售總額約39億元。

是次新取消交易的3伙，分別為實用面積534及797方呎的2房及3房間隔，去年6月成交價1154萬至2195萬餘元，買家於本月16日及19日取消交易。

上 / 下一篇新聞

財力欠優勢 高盛估雲頂難奪標 拓海外客較優勝 非博彩業務遜現有6賭企
財力欠優勢 高盛估雲頂難奪標 拓海外客較優勝 非博彩業務遜現有6賭企
濠賭競爭激烈 恐影響雲頂評級展望
濠賭競爭激烈 恐影響雲頂評級展望
澳博梁安琪何超鳳蘇樹輝等額外供股
澳博梁安琪何超鳳蘇樹輝等額外供股
彭博：證監擬要求持牌代表回港
彭博：證監擬要求持牌代表回港
財庫局：支持STO作可持續發展
財庫局：支持STO作可持續發展
復星：實際負債1000億 非6500億
復星：實際負債1000億 非6500億
洗錢案開審 周焯華否認控罪
洗錢案開審 周焯華否認控罪
港航認子企資不抵債 違反債券條款 強調重組進展良好
港航認子企資不抵債 違反債券條款 強調重組進展良好
出口指數續升 貿發局：港商最難時間已過
出口指數續升 貿發局：港商最難時間已過
恒大明開債權人會議 商40億境內債二度延遲還息
恒大明開債權人會議 商40億境內債二度延遲還息
太興創辦人悉售持股 市值約6694萬元
太興創辦人悉售持股 市值約6694萬元
日名義GDP料見30年新低 重回泡沫爆破後規模 德國追平
日名義GDP料見30年新低 重回泡沫爆破後規模 德國追平
韓央行捍衛本幣 出招遏市場投機
韓央行捍衛本幣 出招遏市場投機
美2年國債息 逼近4厘15年高
美2年國債息 逼近4厘15年高
美科技股IPO銳減 20年來最長「上市荒」
美科技股IPO銳減 20年來最長「上市荒」
張兆聰：市場再炒「0+7」 東瀛遊看高一線
張兆聰：市場再炒「0+7」 東瀛遊看高一線
何民傑：嚴防結構赤字
何民傑：嚴防結構赤字
梁天卓：新冠後遺症研究：上網課成績顯著下跌
梁天卓：新冠後遺症研究：上網課成績顯著下跌
劉宇亮：港股估值處低位 靜待轉勢
劉宇亮：港股估值處低位 靜待轉勢
技術取勝：上海復旦短線宜守35元
技術取勝：上海復旦短線宜守35元
半導體「洗牌」言之尚早 國產替代路仍遠
半導體「洗牌」言之尚早 國產替代路仍遠
WeLab購雅加達服務銀行 轉型數碼網絡 冀3至5年內收支平衡
WeLab購雅加達服務銀行 轉型數碼網絡 冀3至5年內收支平衡
萬科旗下萬物雲招股 暫未足額
萬科旗下萬物雲招股 暫未足額
am730前高層加盟毛記任COO
am730前高層加盟毛記任COO
劉思明：本地概念股偏好 勿忘加息風險
劉思明：本地概念股偏好 勿忘加息風險
周顯：濠賭難救 新賭牌競爭仍烈
周顯：濠賭難救 新賭牌競爭仍烈
湯文亮：未賣樓先送車位無蝕底
湯文亮：未賣樓先送車位無蝕底
美議息後頭炮 Wetland 3期周四賣80伙 港銀隨時加P INNOVALE 2期二度加推50伙
美議息後頭炮 Wetland 3期周四賣80伙 港銀隨時加P INNOVALE 2期二度加推50伙
匯景3房5年半首跌穿800萬
匯景3房5年半首跌穿800萬
青衣本月暫32宗 交投逼上月全月
青衣本月暫32宗 交投逼上月全月
太古城拆售車位 投資者195萬掃13個電單車位
太古城拆售車位 投資者195萬掃13個電單車位
晉環擁鐵路優勢 8分鐘抵金鐘
晉環擁鐵路優勢 8分鐘抵金鐘
今發售160伙 價單佔139伙
今發售160伙 價單佔139伙