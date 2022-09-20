維港1號建期折扣增兩百分點

市况方面，市場聚焦天水圍Wetland Seasons Bay第3期、粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue對撼前，綜合市場資訊，9月迄今整體新盤成交錄約190宗；當中協成行已屆現樓的何文田芳菲連沽兩伙，包括6樓及7樓B室，同屬實用面積286方呎1房戶，成交價分別為688.6萬元和719.9萬元，實呎2.4萬和2.51萬元。

柏傲莊III再錄3宗取消交易

另外，新世界（0017）去年公布因建築質素出問題，而須拆卸的大圍站柏傲莊III，連錄3宗新取消交易個案，令一年來累積取消交易總數增至237宗，佔已售單位總數約845伙的28%，相關取消交易單位涉銷售總額約39億元。

是次新取消交易的3伙，分別為實用面積534及797方呎的2房及3房間隔，去年6月成交價1154萬至2195萬餘元，買家於本月16日及19日取消交易。