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半導體「洗牌」言之尚早 國產替代路仍遠

【明報專訊】近日不少內地媒體和自媒體紛紛報道，今年1月至7月，內地進口晶片數量減少434億枚，出口晶片數量卻創下1646.6億枚的歷史新高，同時內地對韓國出口晶片金額在5月份一度大增四成，一時間什麼「半導體行業洗牌」、「國產半導體產業鏈合圍」，甚至「台積電（美：TSMC）和ASML（美：ASML）不穩了」，「美國要慌了」等言論隨即充斥網上。

但其實，只要全面解讀數據就會知道，洗牌論實在言之尚早兼言過其實，內地以國產半導體替代進口貨道路，仍然相當遙遠和崎嶇。

進口晶片數目仍是出口兩倍

根據內地海關總署數據，今年1月至7月，內地進口晶片數量為3246.7億枚，按年減少11.8%；而金額為15,837.5億元（人民幣，下同），按年上升5%。同一時期，內地的晶片出口數量為1646.6億枚，出口金額為5848.5億元人民幣。

無可否認，進口晶片數量減少11.8%，無疑反映內地舉全國之力，在半導體行業推動以國產替代，的確是取得一定的進展。但縱觀今年前7個月，內地出口晶片數量還只是內地進口晶片數量的五成，以金額計更進口晶片金額的不到四成。

換句話說，內地進口晶片的數量幾乎是出口晶片的數量的兩倍，金額更幾乎是三倍；而且從金額計，半導體晶片仍是中國金額最大的進口商品，甚至更多於石油。可見內地高度倚賴進口晶片格局仍然大致不變，目前仍是全球最大晶片進口市場。所謂「洗牌論」，完全脫離現實。

技術封鎖未來只會更緊

平均來說，今年首7個月，內地每枚出口晶片價格約3.55元，每枚進口晶片價格則約4.89元，前者約為後者的72.8%。若和幾年前相比，的確算是較大進展。據悉，幾年前內地出口晶片單價還只是進口晶片約40%，近年逐步上升，去年才突破70%。

若以整個趨勢分析，由2021年開始，內地出口晶片和進口晶片單價差距收窄幅度明顯減少。筆者相信，其中一大原因，正是美國政府對內地施加出口管制，令內地半導體製造企業無法購入高端光刻機，難以進一步提升製程技術。

另外，韓國海關統計，今年5月，韓國對中國大陸的出口額為134億美元，進口為149億美元，中國首次錄得順差。有分析指，其中一個原因是一向佔中國對韓國出口額約六分之一的半導體產品，在5月份的出口大增40.9%，對兩國貿易順差逆轉產生較大影響。

無疑從增長率看的確很鼓舞，但平心而論，內地和韓國在製造業上有很多合作，內地從韓國輸入高端晶片，韓國從內地輸入低端晶片，快速增長並不出奇。

韓國出口晶片 四成售中國

大韓商會調查顯示，2000年，韓國對內地半導體出口佔韓國半導體總出口的3.2%；20年後，比重大升至39.7%。即是韓國出口晶片，近40%都被內地買下。可見內地需要韓國的晶片，仍然遠多於韓國需要內地的晶片。

不過，韓國媒體亦承認，中國大陸在中低端半導體產品上已具備較強的成本優勢，韓國業內專家更將之稱為「人海戰術」。同時韓國媒體亦認為，內地企業在新興的感測器和人工智能（AI）晶片上，具有較強競爭力，內地大學在相關人才的培養上也做得不錯。

最後，再看看科技市場研究機構的數據。根據TrendForce數據，2021年，台灣拿下了64%的全球晶圓代工收入，全球排名第一。韓國緊隨其後，2021年的佔有率為18%，中國大陸的佔有率則是7%。TrendForce預測，今年，台灣將拿下全球晶圓代工收入的66%，比去年還多2個百分點；韓國則為17%，而中國大陸則略升至8%。

成熟製程晶片 內地以量取勝

由於美國對內地多家半導體企業的技術封鎖正在不斷加碼，包括阻止它們購入10納米和14納米的光刻機，以及EDA軟件等，可以預期，在短期內，內地都只能夠在成熟製程晶片產量上取得較大增長，在先進製程晶片產量上很難有突破，國產替代之路仍然相當艱難。

而從今年前7個月的半導體進出口數據來看，雖然內地在國產化方面取得了一定進展，但高度倚賴外購晶片的格局並未出現實質扭轉。總括來說，筆者認為，只可說是憂中有喜或憂喜參半。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]

相關字詞﹕科技觀潮 台積電 美國 韓國 中國 晶片 半導體

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