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經濟
2022年9月20日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
財力欠優勢 高盛估雲頂難奪標 拓海外客較優勝 非博彩業務遜現有6賭企
濠賭競爭激烈 恐影響雲頂評級展望
澳博梁安琪何超鳳蘇樹輝等額外供股
彭博：證監擬要求持牌代表回港
財庫局：支持STO作可持續發展
復星：實際負債1000億 非6500億
洗錢案開審 周焯華否認控罪
港航認子企資不抵債 違反債券條款 強調重組進展良好
出口指數續升 貿發局：港商最難時間已過
恒大明開債權人會議 商40億境內債二度延遲還息
太興創辦人悉售持股 市值約6694萬元
日名義GDP料見30年新低 重回泡沫爆破後規模 德國追平
韓央行捍衛本幣 出招遏市場投機
美2年國債息 逼近4厘15年高
美科技股IPO銳減 20年來最長「上市荒」
張兆聰：市場再炒「0+7」 東瀛遊看高一線
何民傑：嚴防結構赤字
梁天卓：新冠後遺症研究：上網課成績顯著下跌
劉宇亮：港股估值處低位 靜待轉勢
技術取勝：上海復旦短線宜守35元
半導體「洗牌」言之尚早 國產替代路仍遠
WeLab購雅加達服務銀行 轉型數碼網絡 冀3至5年內收支平衡
萬科旗下萬物雲招股 暫未足額
am730前高層加盟毛記任COO
劉思明：本地概念股偏好 勿忘加息風險
周顯：濠賭難救 新賭牌競爭仍烈
湯文亮：未賣樓先送車位無蝕底
美議息後頭炮 Wetland 3期周四賣80伙 港銀隨時加P INNOVALE 2期二度加推50伙
維港1號建期折扣增兩百分點
匯景3房5年半首跌穿800萬
青衣本月暫32宗 交投逼上月全月
太古城拆售車位 投資者195萬掃13個電單車位
晉環擁鐵路優勢 8分鐘抵金鐘
今發售160伙 價單佔139伙
技術取勝：上海復旦短線宜守35元
【明報專訊】中國財險有望橫行整固（圖）
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