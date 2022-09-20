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劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：港股估值處低位 靜待轉勢

【明報專訊】近期困擾港股最大的風險，一是美聯儲加息幅度大幅高於市場預期，二是行業政策進一步收緊，如地產、互聯網和醫藥等行業。美國加息等外圍市場影響、宏觀經濟擔憂、權重板塊受到打壓等因素導致港股當前又回到歷史估值低位。

短線存不確定因素 中長期是良機

港股特別是中資股估值處於歷史低位。目前恒生國企指數的點位與2008年次貸危機最低點接近，估值水平也與2008年最低點接近。短期不確定因素確實存在，但中長期而言反而是良機。港股要反彈，正在等待一個轉捩點。

監管方面，據報道美國會計監管機構於上周五啟程前往香港，將根據8月中美審計監管合作協議開始審核與美國上市中概股有關的審計文件。如果首批被審核的企業順利通過，預計200多家中概股企業從美國極端退市的尾部風險則將可能被剔除，該等公司如阿里巴巴（9988）等中概股的估值水平也可能會得到一定修復。

另外，國家對於南向資金的引導政策等都是影響香港市場的主要因素，上周內地投資者通過港股通投資香港股市日均流入資金21億港元，與此前一周的11億港元相比流入步伐明顯加快。同時，海外ETF基金從淨流出轉為流入，上周流入資金共計11.89億美元（約92.7億港元）；海外主動型基金方面，上周資金流出規模達到3.38億美元（約26.4億港元），海外加快資金流入中港市場。如中美在中概公司審計達成協議，加上南向資金淨流入繼續加快的話，港股將重現生機。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]

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