經濟
梁天卓 經濟學爸

投資策略

梁天卓：新冠後遺症研究：上網課成績顯著下跌

【明報專訊】早前美國教育部發表的一份報告指出，美國學生平均的數學和閱讀成績在疫情期間大幅下滑，幅度之大是幾十年以來未見：

Average scores for age 9 students in 2022 declined 5 points in reading and 7 points in mathematics compared to 2020. This is the largest average score decline in reading since 1990, and the first ever score decline in mathematics.

相信沒有人會不認同疫情對美國以外的學童同樣影響深遠。然而，學童整體成績下跌是一回事，不同學生的成績下跌幅度如何不同又是另一回事。疫情是大家都要面對的天災，學童成績因而下跌我們只能徒嘆奈何，相反學童網上或實體上課則是各處鄉村各處例，從政策角度來說，研究不同學童在不同政策下的成績轉變更為重要。

同地區實施不同校政 影響明顯

簡單比較兩個實施不同政策（網上或實體上課）州份的學童成績轉變，我們可以看到在疫情期間大部分都實施網上學習的學童成績倒退得更為嚴重。然而，從實證研究的角度來看，強力推行網上學習的州份的其他防疫措施（如隔離令）亦相對嚴謹，這些學童在課外時間被迫留在家中的時間亦更長。換句話說，單單比較兩個實施不同上學政策州份的學童成績轉變，不足以顯示政策本身與學童成績的因果關係。

要更嚴謹分析兩者的因果關係，一個方法是看同一地區內兩間實施不同政策的學校的學生，他們成績轉變是否有所不同。最近一份剛發表的研究《Pandemic Schooling Mode and Student Test Scores: Evidence from U.S. School Districts》發現，即使我們看同一地區，實體上課的學生成績倒退明顯比網上上課的學生要少得多，而且網上學習對黑人學童（家庭環境通常較差）的影響尤其顯著：

Focusing on within-state, within commuting zone variation in schooling mode, we estimate districts with full in-person learning had significantly smaller declines in pass rates (13.4 p.p. in math, 8.3 p.p. in ELA). The value to in-person learning was larger for districts with larger populations of Black students.

而回到香港，一方面，有醫生表示新一波疫情的死亡率為0.098%，與流感的0.1%差不多，並形容疫情其實已經漸漸回落，但另一方面，本地中小學因為「爆疫」而停課仍然時有所聞，本地學童的成績會否出現「新冠後遺症」？這可能要問問醫務衛生局長了。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

http://facebook.com/economics3.0

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[梁天卓 經濟學爸]

上 / 下一篇新聞

財力欠優勢 高盛估雲頂難奪標 拓海外客較優勝 非博彩業務遜現有6賭企
財力欠優勢 高盛估雲頂難奪標 拓海外客較優勝 非博彩業務遜現有6賭企
濠賭競爭激烈 恐影響雲頂評級展望
濠賭競爭激烈 恐影響雲頂評級展望
澳博梁安琪何超鳳蘇樹輝等額外供股
澳博梁安琪何超鳳蘇樹輝等額外供股
彭博：證監擬要求持牌代表回港
彭博：證監擬要求持牌代表回港
財庫局：支持STO作可持續發展
財庫局：支持STO作可持續發展
復星：實際負債1000億 非6500億
復星：實際負債1000億 非6500億
洗錢案開審 周焯華否認控罪
洗錢案開審 周焯華否認控罪
港航認子企資不抵債 違反債券條款 強調重組進展良好
港航認子企資不抵債 違反債券條款 強調重組進展良好
出口指數續升 貿發局：港商最難時間已過
出口指數續升 貿發局：港商最難時間已過
恒大明開債權人會議 商40億境內債二度延遲還息
恒大明開債權人會議 商40億境內債二度延遲還息
太興創辦人悉售持股 市值約6694萬元
太興創辦人悉售持股 市值約6694萬元
日名義GDP料見30年新低 重回泡沫爆破後規模 德國追平
日名義GDP料見30年新低 重回泡沫爆破後規模 德國追平
韓央行捍衛本幣 出招遏市場投機
韓央行捍衛本幣 出招遏市場投機
美2年國債息 逼近4厘15年高
美2年國債息 逼近4厘15年高
美科技股IPO銳減 20年來最長「上市荒」
美科技股IPO銳減 20年來最長「上市荒」
張兆聰：市場再炒「0+7」 東瀛遊看高一線
張兆聰：市場再炒「0+7」 東瀛遊看高一線
何民傑：嚴防結構赤字
何民傑：嚴防結構赤字
劉宇亮：港股估值處低位 靜待轉勢
劉宇亮：港股估值處低位 靜待轉勢
技術取勝：上海復旦短線宜守35元
技術取勝：上海復旦短線宜守35元
半導體「洗牌」言之尚早 國產替代路仍遠
半導體「洗牌」言之尚早 國產替代路仍遠
WeLab購雅加達服務銀行 轉型數碼網絡 冀3至5年內收支平衡
WeLab購雅加達服務銀行 轉型數碼網絡 冀3至5年內收支平衡
萬科旗下萬物雲招股 暫未足額
萬科旗下萬物雲招股 暫未足額
am730前高層加盟毛記任COO
am730前高層加盟毛記任COO
劉思明：本地概念股偏好 勿忘加息風險
劉思明：本地概念股偏好 勿忘加息風險
周顯：濠賭難救 新賭牌競爭仍烈
周顯：濠賭難救 新賭牌競爭仍烈
湯文亮：未賣樓先送車位無蝕底
湯文亮：未賣樓先送車位無蝕底
美議息後頭炮 Wetland 3期周四賣80伙 港銀隨時加P INNOVALE 2期二度加推50伙
美議息後頭炮 Wetland 3期周四賣80伙 港銀隨時加P INNOVALE 2期二度加推50伙
維港1號建期折扣增兩百分點
維港1號建期折扣增兩百分點
匯景3房5年半首跌穿800萬
匯景3房5年半首跌穿800萬
青衣本月暫32宗 交投逼上月全月
青衣本月暫32宗 交投逼上月全月
太古城拆售車位 投資者195萬掃13個電單車位
太古城拆售車位 投資者195萬掃13個電單車位
晉環擁鐵路優勢 8分鐘抵金鐘
晉環擁鐵路優勢 8分鐘抵金鐘
今發售160伙 價單佔139伙
今發售160伙 價單佔139伙