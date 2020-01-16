經濟
國際金融

日名義GDP料見30年新低 重回泡沫爆破後規模 德國追平

【明報專訊】《日本經濟新聞》指出，受日圓貶值等影響，全球第三大經濟體日本在2022年的名義GDP，事隔約30年再次低於4萬億美元，重回泡沫經濟崩潰後的規模。根據經合組織（OECD）預測，日本今年的名義GDP為553萬億日圓。《日本經濟新聞》指出，若以目前每美元兌140日圓的匯率推算，日本今年名義GDP將跌至3.9萬億美元（約30.4萬億港元），是1992年以來首次低於4萬億美元，與全球第四大經濟體德國持平。現階段的期中平均匯率為127日圓左右。若日圓持續下滑，今年及明年的日本經濟規模，有可能跌穿4萬億美元大關。

兌美元140推算 今年GDP跌至30萬億

日本在2012年的名義GDP曾升穿6萬億美元，較德國高出八成，但近年顯著回落。參照每美元兌140日圓的匯率，日本年均工資為3萬美元，倒退至1990年左右。對外籍人來説，日本職場的吸引力正在下降。日圓兌美元今年以來跌約兩成，在G10貨幣中表現最差，並超越韓圜的14.7%跌幅。以美元計價的日本平均工資，已給韓國追平。

以美元計價的GDP被視為國力的重要指標之一。日本一橋大學名譽教授野口悠紀雄指出，貨幣貶值將令到國力下降，並難以從海外吸引人才，妨礙經濟增長。日圓兌每美元目前在143水平徘徊，接近24年低位。

韓平均工資追上日本

過去日圓貶值，往往吸引外資押注日本本土企業出口增長，從而大舉買入日本股票，但這趨勢近期消失不見。以美元計價的日經平均指數，今年下跌兩成，是2008年金融海嘯以來最差的表現。外國資金今年1至8月淨賣出2.7萬億日圓的日本股票。法巴分析指出，如不維持日圓貶值就難以生存的企業增加，整體生產效率將會下降。

聯儲局及日本央行將於周四相繼公布議息結果，普遍預期聯儲局將連續第三次會議宣布加息0.75厘。若日本央行維持超級寬鬆政策，日、美利差將會擴大，令日圓持續偏軟。對冲基金沽空日圓的倉位，升至3個月高位。美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，對冲基金上周的日圓沽空合約淨增長18,836份，升幅是去年3月以來最大。

路透引述知情人士稱，日本央行仍然預期明年通脹將會放緩，但放緩速度可能不及此前預期快。日本8月消費者物價指數（CPI）將於今日公布，上月公布的7月CPI連續4個月超出央行目標。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

財力欠優勢 高盛估雲頂難奪標 拓海外客較優勝 非博彩業務遜現有6賭企
財力欠優勢 高盛估雲頂難奪標 拓海外客較優勝 非博彩業務遜現有6賭企
濠賭競爭激烈 恐影響雲頂評級展望
濠賭競爭激烈 恐影響雲頂評級展望
澳博梁安琪何超鳳蘇樹輝等額外供股
澳博梁安琪何超鳳蘇樹輝等額外供股
彭博：證監擬要求持牌代表回港
彭博：證監擬要求持牌代表回港
財庫局：支持STO作可持續發展
財庫局：支持STO作可持續發展
復星：實際負債1000億 非6500億
復星：實際負債1000億 非6500億
洗錢案開審 周焯華否認控罪
洗錢案開審 周焯華否認控罪
港航認子企資不抵債 違反債券條款 強調重組進展良好
港航認子企資不抵債 違反債券條款 強調重組進展良好
出口指數續升 貿發局：港商最難時間已過
出口指數續升 貿發局：港商最難時間已過
恒大明開債權人會議 商40億境內債二度延遲還息
恒大明開債權人會議 商40億境內債二度延遲還息
太興創辦人悉售持股 市值約6694萬元
太興創辦人悉售持股 市值約6694萬元
韓央行捍衛本幣 出招遏市場投機
韓央行捍衛本幣 出招遏市場投機
美2年國債息 逼近4厘15年高
美2年國債息 逼近4厘15年高
美科技股IPO銳減 20年來最長「上市荒」
美科技股IPO銳減 20年來最長「上市荒」
張兆聰：市場再炒「0+7」 東瀛遊看高一線
張兆聰：市場再炒「0+7」 東瀛遊看高一線
何民傑：嚴防結構赤字
何民傑：嚴防結構赤字
梁天卓：新冠後遺症研究：上網課成績顯著下跌
梁天卓：新冠後遺症研究：上網課成績顯著下跌
劉宇亮：港股估值處低位 靜待轉勢
劉宇亮：港股估值處低位 靜待轉勢
技術取勝：上海復旦短線宜守35元
技術取勝：上海復旦短線宜守35元
半導體「洗牌」言之尚早 國產替代路仍遠
半導體「洗牌」言之尚早 國產替代路仍遠
WeLab購雅加達服務銀行 轉型數碼網絡 冀3至5年內收支平衡
WeLab購雅加達服務銀行 轉型數碼網絡 冀3至5年內收支平衡
萬科旗下萬物雲招股 暫未足額
萬科旗下萬物雲招股 暫未足額
am730前高層加盟毛記任COO
am730前高層加盟毛記任COO
劉思明：本地概念股偏好 勿忘加息風險
劉思明：本地概念股偏好 勿忘加息風險
周顯：濠賭難救 新賭牌競爭仍烈
周顯：濠賭難救 新賭牌競爭仍烈
湯文亮：未賣樓先送車位無蝕底
湯文亮：未賣樓先送車位無蝕底
美議息後頭炮 Wetland 3期周四賣80伙 港銀隨時加P INNOVALE 2期二度加推50伙
美議息後頭炮 Wetland 3期周四賣80伙 港銀隨時加P INNOVALE 2期二度加推50伙
維港1號建期折扣增兩百分點
維港1號建期折扣增兩百分點
匯景3房5年半首跌穿800萬
匯景3房5年半首跌穿800萬
青衣本月暫32宗 交投逼上月全月
青衣本月暫32宗 交投逼上月全月
太古城拆售車位 投資者195萬掃13個電單車位
太古城拆售車位 投資者195萬掃13個電單車位
晉環擁鐵路優勢 8分鐘抵金鐘
晉環擁鐵路優勢 8分鐘抵金鐘
今發售160伙 價單佔139伙
今發售160伙 價單佔139伙