日名義GDP料見30年新低 重回泡沫爆破後規模 德國追平

兌美元140推算 今年GDP跌至30萬億

日本在2012年的名義GDP曾升穿6萬億美元，較德國高出八成，但近年顯著回落。參照每美元兌140日圓的匯率，日本年均工資為3萬美元，倒退至1990年左右。對外籍人來説，日本職場的吸引力正在下降。日圓兌美元今年以來跌約兩成，在G10貨幣中表現最差，並超越韓圜的14.7%跌幅。以美元計價的日本平均工資，已給韓國追平。

以美元計價的GDP被視為國力的重要指標之一。日本一橋大學名譽教授野口悠紀雄指出，貨幣貶值將令到國力下降，並難以從海外吸引人才，妨礙經濟增長。日圓兌每美元目前在143水平徘徊，接近24年低位。

韓平均工資追上日本

過去日圓貶值，往往吸引外資押注日本本土企業出口增長，從而大舉買入日本股票，但這趨勢近期消失不見。以美元計價的日經平均指數，今年下跌兩成，是2008年金融海嘯以來最差的表現。外國資金今年1至8月淨賣出2.7萬億日圓的日本股票。法巴分析指出，如不維持日圓貶值就難以生存的企業增加，整體生產效率將會下降。

聯儲局及日本央行將於周四相繼公布議息結果，普遍預期聯儲局將連續第三次會議宣布加息0.75厘。若日本央行維持超級寬鬆政策，日、美利差將會擴大，令日圓持續偏軟。對冲基金沽空日圓的倉位，升至3個月高位。美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，對冲基金上周的日圓沽空合約淨增長18,836份，升幅是去年3月以來最大。

路透引述知情人士稱，日本央行仍然預期明年通脹將會放緩，但放緩速度可能不及此前預期快。日本8月消費者物價指數（CPI）將於今日公布，上月公布的7月CPI連續4個月超出央行目標。

（綜合報道）

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