經濟

財庫局：支持STO作可持續發展

【明報專訊】隨着香港首個證券型代幣發行（STO）面世，政府罕有發聲，表示對STO持開放態度。投資推廣署昨天發表新聞稿指出，財庫局副局長陳浩濂上周三及周五（14及16日）與STO業界見面交流，稱「在符合確保投資者保障和應對打擊洗錢及恐怖分子資金籌集等相關監管和合規要求下，支持STO業務在香港作可持續發展」。

稱十數家潛在代幣發行人感興趣

為促進香港證券型代幣發行的發展，陳浩濂日前連同證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣，以及投資推廣署金融科技主管梁瀚璟，共同主持兩場會議，以跟進8月中政府與一眾虛擬資產業界領袖舉行閉門會議的後續事宜。

陳浩濂指出，香港早已有STO，從會議上得悉有十數家潛在代幣發行人對STO感興趣，強調政府致力支持包括STO在內的金融科技在香港穩健發展，從而為社會提供廣泛的創新金融服務，以支持實體經濟發展。他表示，支持STO在符合相關監管和合規要求下持續發展。

證監會方面，黃樂欣對虛擬資產業界發展表支持，特別是應用分佈式帳本技術（DLT）發行證券，有助提升效率、透明度和降低成本。此外，她亦就STO、證監會的監管原則及相關領域的最新監管方向澄清，並釋除眾多疑問和市場誤解。黃樂欣補充，如有公司對STO感興趣，歡迎與證監會金融科技組討論有關計劃。

政府稱「十分重視金融科技業界的發展，並會繼續與私人界別的持份者交流，聽取他們的建議」，財庫局將繼續舉辦此類交流會聆聽業界意見。

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