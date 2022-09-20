彭博：證監擬要求持牌代表回港

證監會拒絕回應彭博查詢。據報道，證監會現正與金融機構商討，要求金融機構持牌代表重新駐港，因持牌代表不在香港，會限制證監會的監管和調查能力，敦促他們重新派員駐港，並強調疫下容許彈性處理只屬暫時的個別安排。

疫下流失人才 冀重振金融中心地位

不過，報道也有提及，稱金融業界亦希望監管機構能夠緩慢並彈性地實施安排，以避免對業界業務運作上出現嚴重影響。至於證監會亦明白，本地在防疫限制仍然持續下，銀行家或基金經理未必有意回港，因此，目前只要求金融機構的持牌代表回港工作。

事實上，證監會自2020年疫情全球大流行初期，容許金融機構安排員工暫時在海外工作，但要求他們遞交並報告持牌經理計劃逗留在海外的時間，該會也提到有需要時將會更改上述安排。

近期本港對於放寬出入境檢疫限制爭議不絕，多項國際活動亦受到影響，其中金管局擬於11月初舉辦的金融峰會，亦傳出有國際金融機構高層拒絕以特別安排豁免檢疫形式到港參加，對於金融峰會能否如期舉行或構成壓力。