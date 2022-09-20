經濟

彭博：證監擬要求持牌代表回港

【明報專訊】近年本港金融業界因防疫限制，出現人才外流問題，據彭博報道，本港出現金融業人才和業務轉移至新加坡的狀況，因該地容許已接種疫苗的旅客入境免病毒測試和隔離等措施。報道同時引述消息人士透露，證監會方面憂慮金融機構如投資公司及證券商的持牌代表長期不在本地，或對機構的日常運作構成風險，考慮要求金融機構召回駐海外的持牌代表，同時期望重振本地作為國際金融中心地位。

證監會拒絕回應彭博查詢。據報道，證監會現正與金融機構商討，要求金融機構持牌代表重新駐港，因持牌代表不在香港，會限制證監會的監管和調查能力，敦促他們重新派員駐港，並強調疫下容許彈性處理只屬暫時的個別安排。

疫下流失人才 冀重振金融中心地位

不過，報道也有提及，稱金融業界亦希望監管機構能夠緩慢並彈性地實施安排，以避免對業界業務運作上出現嚴重影響。至於證監會亦明白，本地在防疫限制仍然持續下，銀行家或基金經理未必有意回港，因此，目前只要求金融機構的持牌代表回港工作。

事實上，證監會自2020年疫情全球大流行初期，容許金融機構安排員工暫時在海外工作，但要求他們遞交並報告持牌經理計劃逗留在海外的時間，該會也提到有需要時將會更改上述安排。

近期本港對於放寬出入境檢疫限制爭議不絕，多項國際活動亦受到影響，其中金管局擬於11月初舉辦的金融峰會，亦傳出有國際金融機構高層拒絕以特別安排豁免檢疫形式到港參加，對於金融峰會能否如期舉行或構成壓力。

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