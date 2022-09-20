濠賭競爭激烈 恐影響雲頂評級展望

標普：獲賭牌需增借貸

雲頂馬來西亞目前信用評級為「BBB-」，是投資級評級中最低，評級展望為「穩定」，目前標普未有改動雲頂的評級和展望。雲頂獲得澳門政府在上周有條件地接受其入標，除此以外未有其他公布。標普認為澳門市場雖然可為雲頂帶來更多的業務機會，但當地監管和審查程度較新加坡和馬來西亞市場更高，雲頂需要面對更激烈的競爭。

澳門賭業受嚴格新冠疫情防疫限制，以及中國內地經濟放緩而影響其復蘇，金沙（美：LVS）、新濠（美：MLCO）、美高梅（美：MGM）的信用評級展望均為負面，標普預期澳門今年博彩毛收入將僅有2019年的兩至三成，至2023年也只會恢復至五成至七成。此外，馬來亞銀行分析，如雲頂奪得澳門賭牌，預料會租用新葡京附近的「金銀島名勝世界」作為旗艦，目前酒店預計可望在今年12月落成，趕及明年1月完工。雲頂香港（0678）原本在2007年購入土地75%權益興建該酒店，原與澳博（0880）協議在場內經營賭場，不過因應疫情爆發公司陷入財困，雲頂香港在2020年出售37.5%土地權益。該項目承建商YOHO集團，曾擁有澳博衛星場賽馬會娛樂場所屬的羅斯福酒店項目。