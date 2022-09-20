財力欠優勢 高盛估雲頂難奪標 拓海外客較優勝 非博彩業務遜現有6賭企

明報記者 陳偉燊

高盛表示不認為雲頂加入會增加現有六大賭企失牌風險，認為雲頂強項在於環球博彩市場的營運經驗，以及手上的東盟國家客源，可有助澳門博彩市場分散客源（見表）。不過，若論財務狀况，雲頂手上只有6.56億美元，相比六大賭企並無優勢（見圖）。

相反，高盛認為六大賭企在過去20年經營期間，已投入不少資源發展非博彩元素，並且在疫情期間的困難時期承擔社會責任，減少裁員並保持就業穩定；而且相比起20年前首次開放賭權，當時澳門尚待發展，要求賭企大額投資，如今當地已無太多剩餘土地發展，因此預料澳門政府會更看重哪些賭企支持多元化發展及幫助社會經濟穩定，因此六大賭企得分料稍高於雲頂。另據高盛分析，除銀娛（0027）維持淨持現金26.13億美元之外，其餘五大均處於淨負債狀態。至於新加入參與競投賭牌的雲頂馬來西亞，亦有約19.99億美元淨負債，規模只是稍為比其他淨負債5家賭企佳。

澳門博彩業諮詢公司IGamiX Management and Consulting管理合伙人Ben Lee回覆本報查詢時稱，據他們了解，有另外3家財團擬參與競投賭牌，但當局公布條款後，先有一家放棄入標，雲頂在多番考慮後最終決定「去馬」，其餘的一家財團則考慮到在賭牌10年有效期內難以衡量潛在投資回報下，亦放棄參與。

諮詢公司：美資賭企有出局風險

據澳門規範賭牌競投第28/2022號行政法規，澳門政府有權在「供競投的批給數目基礎上，另外增加至少兩間獲選的參與競投公司進入諮詢階段」。Ben Lee又稱，由於今次參與競牌者少於8間公司，政府有權在視乎可行情況下，直接接觸未有參與今次競投的其他各方。就算政府最終沒有行使這個權力，當宣布開標後，政府亦可與7間競投商談判。他認為在這個情況下，可能會鼓勵個別公司尋求合併，讓在只有6個賭牌下，最終容許7間公司參與。但是他不排除有一至兩家美資持牌人，在今次競投賭牌時面臨出局風險。