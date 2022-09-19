佳源「忍手」 暫停在港加碼投資

佳源之前在本港「插旗」的房地產投資項目，均伙拍已故「舖王」鄧成波的家族合作，包括被市場形容為「龍牀盤」的屯門住宅菁雋、以及兩個活化工廈項目，分別屯門滙賢一號、及葵涌成功中心。

現主力賣屯門工廈滙賢一號

梁詩表示，去年「舖王」鄧成波離世，加上其他各種不同問題，兩者合作模式稍轉變，集團去年向鄧氏家族購入持有的滙賢一號業權，但同時又退出成功中心的發展項目，因此，目前在本港持有的項目，基本上只剩滙賢一號，該項目總投資額約為25億元。

他續稱，現時以「七折欣喜價」推售位處屯門新合里1號及3號滙賢一號，希望盡快套現。項目於2018年至2019年間，曾推售新合里3號，當時共售出105個單位、套現約7億元，最高呎價1.33萬元。

至於現時集團主力推售新合里3號的20個單位，位處2至18樓，面積約由509方呎起，每個單位均設獨立洗手間，呎價約5680元起，單位入場費約362萬元起，個別單位減幅高見38%，即以「六二折」出售，單位將以交吉或連租約形式推售，連租約單位料享3.3厘至4.5厘租金回報；交吉單位預計可以呎租約30元租出，預計租金回報率約4厘。

以七折價錢推出 望盡快套現

至於尚未推出市場發售的新合里1號全幢，樓高10層，總樓面面積81,991方呎，另新合里3號27樓至30樓頂層4層連命名權亦推出市場，將以私人邀約形式出售。梁詩透露，新合里1號全幢意向價約7.288億元，若未能售出，將由集團自行營運。

中原（工商舖）獲佳源委託作為是次項目統籌及策劃，其董事總經理潘志明表示，集團負責整個項目銷售事宜，並在項目大堂特設展銷廳，設有多名項目客戶服務專員，方便準買家及地產代理前來參觀。

分析：工商物業後市 視乎通關等因素

對於後市走勢，潘志明表示，工商舖市場表現將視乎本港與內地的通關時間表、特首李家超10月份施政報告等影響，若有利好消息，預計工商舖物業的價錢，今年底前可以輕微上升。

明報記者 文淑儀

（發展商訪問）