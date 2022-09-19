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第三季整體物業買賣料1.54萬宗 按季挫19%

【明報專訊】市場普遍預期美國即將再加息，加上本港疫情持續反覆之際，中原地產研究部報告指，今年7月起截至9月14日，2022年第三季整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業），暫錄12,516宗、涉資1487.6億元，預計整個第三季錄約1.54萬宗、涉資1680億元，相對第二季錄逾1.9萬宗、涉資逾1719億元，料將按季跌19.3%及2.3%。

一手私宅買賣登記或創3季高

一手私宅方面，本月首14日暫錄860宗、涉資59.5億元，預計全月錄約1400宗、涉資100億元，將較8月錄1555宗、涉資119.7億元，按月分別跌10%及16.4%，反映8月發展商積極推售新盤，宗數有望連續5個月企穩一千宗以上。9月登記暫時最高新盤，包括新地（0016）屯門兆康NOVO LAND系列共錄508宗、涉31.5億元；恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，暫錄246宗、涉12.13億元。

按季方面，第三季暫錄3584宗、涉資313.4億元，預計整個第三季錄約4100宗、涉資350億元，料將按季升31.5%及下跌8.1%，宗數將創去年第四季錄4635宗後、3個季度新高。

至於二手私宅，按季方面，第三季暫錄5569宗、涉資458.5億元，預計整個第三季錄約6800宗、涉資570億元，料將按季跌37.3%及41.0%；無論宗數、涉及金額，料將為2018年第四季錄5159宗、涉445.2億元後，15個季度的新低。

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